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İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Global GastroEkonomi Zirvesi  Yer: Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Tarih: 12 Mart Saat: 08:00 Turkcell 25. Yıl Basın Toplantısı Yer: Four Seasons Bosphorus Hotel  Tarih: 12 Mart Saat: 09:30 TMMOB Çevre Mühendisleri Odası’nın...

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Global GastroEkonomi Zirvesi 

Yer: Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı
Tarih: 12 Mart
Saat: 08:00

Turkcell 25. Yıl Basın Toplantısı

Yer: Four Seasons Bosphorus Hotel 
Tarih: 12 Mart
Saat: 09:30

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası’nın Türkiye’nin Hava Kirliliği Raporu

Yer: Raymar Hotel
Tarih: 12 Mart
Saat: 11:00

Nakitsiz Stadyum İmza Töreni

Yer: Ali Sami Yen Spor Kompleksi
Tarih: 12 Mart
Saat: 11:30

İDDMİB Basın Toplantısı

Yer: Feriye Palace
Tarih: 14 Mart
Saat: 10:00

İKV "Diplomaside Kadın" Paneli

Yer: TOBB Plaza
Tarih: 14 Mart
Saat: 10:00

25. Uluslararası WIN EURASIA 2018

Yer    : TÜYAP İstanbul Kongre Merkezi
Tarih  : 15-18 Mart
Saat   : 10:00

TurkishWIN Genç Kadın Kariyer Günü 

Yer: Yeditepe Üniversitesi
Tarih: 16 Mart
Saat: 09:00

Automechanika İstanbul

Yer: Swiss Otel The Bosphorus
Tarih: 19 Mart
Saat: 09:30

TÜSİAD “Kurallara Dayalı Liberal Uluslararası Düzenin Geleceği”

Yer: TÜSİAD Konferans Salonu
Tarih: 22 Mart
Saat: 14:00

İstanbul Oyuncak Fuarı

Yer    : TÜYAP İstanbul Kongre Merkezi
Tarih  : 22-25 Mart
Saat   : 10:00

Dünya Değirmen Makineleri Teknolojileri ve Yan Sanayi Fuarı

Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi
Tarih: 29 Mart – 1 Nisan
Saat: 10:00

7. ACE of M.I.C.E. Awards

Yer: Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı
Tarih: 3 Nisan
Saat: 18:00

IoT EurAsia Zirvesi 

Yer: Hilton Bosphorus
Tarih: 9 Nisan
Saat: 10:00


 

 

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