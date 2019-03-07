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İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

3. İş Dünyasında Kadın: Gerçekler, Engeller ve Çözümler Raporu Yer    : Wyndham Grand Istanbul Levent Tarih  : 7 Mart Çarşamba Saat   : 09:30 TÜRKONFED 3. İş Dünyasında Kadın Raporu Yer: Wyndham Grand İstanbul / Mozart...

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

3. İş Dünyasında Kadın: Gerçekler, Engeller ve Çözümler Raporu

Yer    : Wyndham Grand Istanbul Levent
Tarih  : 7 Mart Çarşamba
Saat   : 09:30

TÜRKONFED 3. İş Dünyasında Kadın Raporu

Yer: Wyndham Grand İstanbul / Mozart Salonu
Tarih: 7 Mart
Saat: 09:30

Kiğılı Ekonomi Toplantısı

Yer    : Raffles Hotel
Tarih  : 7 Mart Çarşamba
Saat   : 10:00

Ekmek, Pasta, Dondurma, Çikolata ve Teknolojileri Fuarı

Yer: ATO Congresium
Tarih: 7 – 10 Mart
Saat: 09:00

Avrasya Pencere, Cam ve Kapı Fuarı

Yer: Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi
Tarih  : 7 - 10 Mart
Saat   : 09:00

Kadın Liderliğinde İş İnsanları

Yer: Altınbaş Üniversitesi Mahmutbey Yerleşkesi
Tarih: 7 Mart
Saat: 12:00

Global Financial Centres Index Koferansı

Yer: Dolmabahçe Sarayı
Tarih: 7 Mart
Saat: 19:00

Ro-Ro Gemisi İsim verme Töreni

Yer: Pendik Limanı
Tarih: 7 Mart
Saat: 09:30

Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi 

Yer: Shangri-La Bosphorus İstanbul
Tarih: 7 Mart
Saat: 19:00

Kadın Girişimcileri Destekleme Seminerleri

Yer: IdeaSoft Genel Merkezi
Tarih: 8 Mart
Saat: 10:00

Daikin Sakura Kadın Teknisyenler Programı

Yer    : Daikin Solution Plaza fuha İstanbul
Tarih  : 8 Mart
Saat   : 09:00

TÜBA - Rüzgar Enerjisi Teknolojileri Çalıştayı ve Paneli

Yer: Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi
Tarih: 8 Mart Perşembe
Saat: 10:00

Borsa İstanbul Dünya Kadınlar Günü Gong Töreni

Yer: Borsa İstanbul
Tarih: 8 Mart
Saat: 09:00

Sabri Ülker Vakfı “Fazla Tuzu Azalt, Ömrünü Uzat” Kampanyası

Yer: Swissotel The Bosphorus / Luzern Salonu
Tarih: 8 Mart Perşembe
Saat: 10:00

BİM Basın Toplantısı

Yer: Shangri-La Otel / Bosphorus Balo Salonu 1
Tarih: 8 Mart
Saat: 10:00

Teknolojide Lider Kadınlar

Yer: Raffles Otel
Tarih: 8 Mart
Saat: 14:00

İTÜ İşletme Mühendisliği 19. Yönetim Bilimleri Kongresi

Yer: İTÜ Maçka Yerleşkesi
Tarih: 8-10 Mart
Saat: 10:00

Home & Concept Fuarı

Yer: İstanbul Fuar Merkezi
Tarih: 8-11 Mart
Saat: 10:00

TÜBA - Nükleer Enerji Çalıştayı ve Paneli

Yer: Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi
Tarih: 9 Mart Cuma
Saat: 10:00

Master of Cake – Pastacılık Festivali

Yer: Elite World Europe Hotel
Tarih: 10-11 Mart
Saat: 10:00

Yerel Mutfak Global Lezzet

Yer: Hilton İstanbul Bosphorus / Lalezar Meyhanesi
Tarih: 8-9-10 Mart
Saat: 10:00

Global GastroEkonomi Zirvesi 

Yer: Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı
Tarih: 12 Mart
Saat: 08:00

Turkcell 25. Yıl Basın Toplantısı

Yer: Four Seasons Bosphorus Hotel 
Tarih: 12 Mart
Saat: 09:30

Nakitsiz Stadyum İmza Töreni

Yer: Ali Sami Yen Spor Kompleksi
Tarih: 12 Mart
Saat: 11:30

25. Uluslararası WIN EURASIA 2018

Yer: TÜYAP İstanbul Kongre Merkezi
Tarih: 15-18 Mart
Saat: 10:00

İstanbul Oyuncak Fuarı

Yer: TÜYAP İstanbul Kongre Merkezi
Tarih: 22-25 Mart
Saat: 10:00

Dünya Değirmen Makineleri Teknolojileri ve Yan Sanayi Fuarı

Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi
Tarih: 29 Mart – 1 Nisan
Saat: 10:00

7. ACE of M.I.C.E. Awards

Yer: Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı
Tarih: 3 Nisan
Saat: 18:00

IoT EurAsia Zirvesi’nde 

Yer: Hilton Bosphorus
Tarih: 9 Nisan
Saat: 10:00

 

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