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İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Basın Toplantısı Yer: Çırağan Sarayı Tarih: 28 Şubat Saart: 09:00 Türkiye’nin 1 Numaralı Markaları Ödül Töreni  Yer: Grand Pera Emek Sahnesi Tarih: 28 Şubat Saat: 13:00 Kapuscinski...

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Basın Toplantısı

Yer: Çırağan Sarayı
Tarih: 28 Şubat
Saart: 09:00

Türkiye’nin 1 Numaralı Markaları Ödül Töreni 

Yer: Grand Pera Emek Sahnesi
Tarih: 28 Şubat
Saat: 13:00

Kapuscinski Kalkınma Dersi

Yer: Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü
Tarih: 1 Mart
Saat: 13:30

Uluslararası STEM Eğitim Zirvesi

Yer: Haliç Kongre Merkezi
Tarih: 4 Mart
Saat: 09:30

CFA İstanbul Women In Finance

Yer: Sabancı Center
Tarih: 5 Mart
Saat: 18:30

GYİAD Kendi Hikayesini Yazanlar Kitabı Lansmanı 

Yer: Qubbe Gayrettepe, Dedeman İstanbul
Tarih: 5 Mart
Saat: 18:30

TEMA Vakfı Basın Toplantısı

Yer: TEMA Vakfı
Tarih: 6 Mart
Saat: 09:30

TSKB Kapsayıcı Kalkınma için Fırsat Eşitliği Paneli ve Dünya Kadınlar Günü Resepsiyonu

Yer: Fransız Sarayı
Tarih: 6 Mart
Saat: 14:00

Petroleum Istanbul

Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkez
Tarih: 28-30 Mart
Saat: 11:00


 


 


 

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