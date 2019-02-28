İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Basın Toplantısı
Yer: Çırağan Sarayı
Tarih: 28 Şubat
Saart: 09:00
Türkiye’nin 1 Numaralı Markaları Ödül Töreni
Yer: Grand Pera Emek Sahnesi
Tarih: 28 Şubat
Saat: 13:00
Kapuscinski Kalkınma Dersi
Yer: Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü
Tarih: 1 Mart
Saat: 13:30
Uluslararası STEM Eğitim Zirvesi
Yer: Haliç Kongre Merkezi
Tarih: 4 Mart
Saat: 09:30
CFA İstanbul Women In Finance
Yer: Sabancı Center
Tarih: 5 Mart
Saat: 18:30
GYİAD Kendi Hikayesini Yazanlar Kitabı Lansmanı
Yer: Qubbe Gayrettepe, Dedeman İstanbul
Tarih: 5 Mart
Saat: 18:30
TEMA Vakfı Basın Toplantısı
Yer: TEMA Vakfı
Tarih: 6 Mart
Saat: 09:30
TSKB Kapsayıcı Kalkınma için Fırsat Eşitliği Paneli ve Dünya Kadınlar Günü Resepsiyonu
Yer: Fransız Sarayı
Tarih: 6 Mart
Saat: 14:00
Petroleum Istanbul
Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkez
Tarih: 28-30 Mart
Saat: 11:00