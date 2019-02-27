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İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

TÜSİAD “İşgücü Piyasası Dinamikleri ve İşsizlik Sorunu” Toplantısı Yer: TÜSİAD Genel Merkezi Tarih: 27 Şubat Saat: 09:00 SunExpress Basın Toplantısı Yer: Renaissance Polat İstanbul Hotel – İzmir Salonu Tarih: 27 Şubat Saat:...

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

TÜSİAD “İşgücü Piyasası Dinamikleri ve İşsizlik Sorunu” Toplantısı

Yer: TÜSİAD Genel Merkezi
Tarih: 27 Şubat
Saat: 09:00

SunExpress Basın Toplantısı

Yer: Renaissance Polat İstanbul Hotel – İzmir Salonu
Tarih: 27 Şubat
Saat: 10:00

DenizBank- Türk Telekom Stadyumu İşbiliği İmza Töreni

Yer: Ali Sami Yen Spor Kompleksi
Tarih: 27 Şubat
Saat: 13:00

İSO Aylık Olağan Toplantısı

Yer: İSO Meclis Toplantı Salonu
Tarih: 27 Şubat
Saat: 15.00

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Basın Toplantısı

Yer: Çırağan Sarayı
Tarih: 28 Şubat
Saart: 09:00

GYİAD Kendi Hikayesini Yazanlar Kitabı Lansmanı 

Yer: Qubbe Gayrettepe, Dedeman İstanbul
Tarih: 5 Mart
Saat: 18:30

Petroleum Istanbul

Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkez
Tarih: 28-30 Mart
Saat: 11:00

 


 

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