İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

TÜSİAD “İşgücü Piyasası Dinamikleri ve İşsizlik Sorunu” Toplantısı
Yer: TÜSİAD Genel Merkezi
Tarih: 27 Şubat
Saat: 09:00
SunExpress Basın Toplantısı
Yer: Renaissance Polat İstanbul Hotel – İzmir Salonu
Tarih: 27 Şubat
Saat: 10:00
DenizBank- Türk Telekom Stadyumu İşbiliği İmza Töreni
Yer: Ali Sami Yen Spor Kompleksi
Tarih: 27 Şubat
Saat: 13:00
İSO Aylık Olağan Toplantısı
Yer: İSO Meclis Toplantı Salonu
Tarih: 27 Şubat
Saat: 15.00
Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Basın Toplantısı
Yer: Çırağan Sarayı
Tarih: 28 Şubat
Saart: 09:00
GYİAD Kendi Hikayesini Yazanlar Kitabı Lansmanı
Yer: Qubbe Gayrettepe, Dedeman İstanbul
Tarih: 5 Mart
Saat: 18:30
Petroleum Istanbul
Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkez
Tarih: 28-30 Mart
Saat: 11:00