İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

GROUPE PSA 2018 Finansal Sonuçlar Sunumu
Tarih: 26 Şubat
Saat: 10:30
TÜRKONFED Dijital Dönüşüm Merkezi Tanıtımı
Yer: İş Kuleleri, Kat 41
Tarih: 26 Şubat
Saat: 13:00
İstanbul Oyuncak Fuarı 2019
Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi
Tarih: 26 Şubat
Saat: 11:30
TÜSİAD “İşgücü Piyasası Dinamikleri ve İşsizlik Sorunu” Toplantısı
Yer: TÜSİAD Genel Merkezi
Tarih: 27 Şubat
Saat: 09:00
SunExpress Basın Toplantısı
Yer: Renaissance Polat İstanbul Hotel – İzmir Salonu
Tarih: 27 Şubat
Saat: 10:00
DenizBank- Türk Telekom Stadyumu İşbiliği İmza Töreni
Yer: Ali Sami Yen Spor Kompleksi
Tarih: 27 Şubat
Saat: 13:00
İSO Aylık Olağan Toplantısı
Yer: İSO Meclis Toplantı Salonu
Tarih: 27 Şubat
Saat: 15.00