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İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

GROUPE PSA 2018 Finansal Sonuçlar Sunumu  Tarih: 26 Şubat Saat: 10:30 TÜRKONFED Dijital Dönüşüm Merkezi Tanıtımı Yer: İş Kuleleri, Kat 41 Tarih: 26 Şubat Saat: 13:00 İstanbul Oyuncak Fuarı 2019 Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre...

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

GROUPE PSA 2018 Finansal Sonuçlar Sunumu 

Tarih: 26 Şubat
Saat: 10:30

TÜRKONFED Dijital Dönüşüm Merkezi Tanıtımı

Yer: İş Kuleleri, Kat 41
Tarih: 26 Şubat
Saat: 13:00

İstanbul Oyuncak Fuarı 2019

Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi
Tarih: 26 Şubat
Saat: 11:30

TÜSİAD “İşgücü Piyasası Dinamikleri ve İşsizlik Sorunu” Toplantısı

Yer: TÜSİAD Genel Merkezi
Tarih: 27 Şubat
Saat: 09:00

SunExpress Basın Toplantısı

Yer: Renaissance Polat İstanbul Hotel – İzmir Salonu
Tarih: 27 Şubat
Saat: 10:00

DenizBank- Türk Telekom Stadyumu İşbiliği İmza Töreni

Yer: Ali Sami Yen Spor Kompleksi
Tarih: 27 Şubat
Saat: 13:00

İSO Aylık Olağan Toplantısı

Yer: İSO Meclis Toplantı Salonu
Tarih: 27 Şubat
Saat: 15.00


 

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