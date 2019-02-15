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İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Hepsiburada E-ihracat Basın Toplantısı  Yer: Fairmont Quasar Hotel Tarih: 15 Şubat Saat: 09:30 Sinpaş Basın Toplantısı Yer: Çırağan Sarayı Tarih: 15 Şubat Saat: 10:00 ICC Türkiye Tahkim Günü Yer: Wyndham Grand İstanbul...

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Hepsiburada E-ihracat Basın Toplantısı 

Yer: Fairmont Quasar Hotel
Tarih: 15 Şubat
Saat: 09:30

Sinpaş Basın Toplantısı

Yer: Çırağan Sarayı
Tarih: 15 Şubat
Saat: 10:00

ICC Türkiye Tahkim Günü

Yer: Wyndham Grand İstanbul Levent Hotel
Tarih: 15 Şubat
Saat: 10:30

Boat Show Tuzla

Yer: Tuzla Viaport Marina
Tarih: 15 Şubat
Saat: 11:00

Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği 2018 yılı İhracat Başarı Ödülleri

Yer: Raffles Otel 
Tarih: 15 Şubat
Saat: 18:30

Peak Basın Toplantısı

Yer: Soho House
Tarih: 18 Şubat
Saat: 19:30

BAU BlockchainIST Center - Blockchain Ticaret Platformu İşbirliği

Yer: Bahçeşehir Üniversitesi 
Tarih: 19 Şubat
Saat: 09:30

Petroleum Istanbul Basın Toplantısı

Yer: Raffles İstanbul
Tarih: 19 Şubat
Saat: 09:30

Blockchain Economy Summit Istanbul

Yer: Haliç Kongre Merkezi
Tarih: 20 Şubat
Saat: 10:00

Kırtasiye-Ofis Fuarı

Yer: TÜYAP Kongre Merkezi
Tarih: 20-24 Şubat
Saat: 10:00

12. Kurumsal Yönetim Zirvesi

Yer: Sabancı Center
Tarih: 21 Şubat
Saat: 13:30

İstanbul Oyuncak Fuarı 2019

Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi
Tarih: 26 Şubat
Saat: 11:30


 


 


 


 

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