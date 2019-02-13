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İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Shura Enerji "Türkiye’nin Enerji Dönüşümünde Kısa Vadeli Yatırımları Hızlandırmak için Uzun Vadeli Çözümler" Etkinliği Yer: Tekfen Tower Tarih: 13 Şubat Saat: 09:30 Clonera & Veeam Ücretsiz Bulut Yedekleme Kampanyası Tanıtımı  Yer:...

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Shura Enerji "Türkiye’nin Enerji Dönüşümünde Kısa Vadeli Yatırımları Hızlandırmak için Uzun Vadeli Çözümler" Etkinliği

Yer: Tekfen Tower
Tarih: 13 Şubat
Saat: 09:30

Clonera & Veeam Ücretsiz Bulut Yedekleme Kampanyası Tanıtımı 

Yer: The Marmara Taksim
Tarih: 13 Şubat
Saat: 09:30

Reis Gıda Basın Toplantısı 

Yer: Gastronometro
Tarih: 13 Şubat
Saat: 10:00

"Türkiye Pazarında Bitcoin’i Anlamak" Araştırması Sonuçları Basın Toplantısı

Yer: Hilton İstanbul Bosphorus
Tarih: 14 Şubat
Saat: 09:30

Uluslararası Gayrimenkul Fuarı MIPIM 2019 Basın Toplantısı

Yer: Intercontinental İstanbul
Tarih: 14 Şubat
Saat: 10.00 

Türk Eğitim Vakfı Bursiyer Tanıtımı Basın Toplantısı

Yer: Divan İstanbul
Tarih: 14 Şubat
Saat: 11:00

Sinpaş Basın Toplantısı

Yer: Çırağan Sarayı
Tarih: 15 Şubat
Saat: 10:00

Boat Show Tuzla

Yer: Tuzla Viaport Marina
Tarih: 15 Şubat
Saat: 11:00

Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği 2018 yılı İhracat Başarı Ödülleri

Yer: Raffles Otel 
Tarih: 15 Şubat
Saat: 18:30

Blockchain Economy Summit Istanbul

Yer: Haliç Kongre Merkezi
Tarih: 20 Şubat
Saat: 10:00

Kırtasiye-Ofis Fuarı

Yer: TÜYAP Kongre Merkezi
Tarih: 20-24 Şubat
Saat: 10:00

12. Kurumsal Yönetim Zirvesi

Yer: Sabancı Center
Tarih: 21 Şubat
Saat: 13:30

İstanbul Oyuncak Fuarı 2019

Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi
Tarih: 26 Şubat
Saat: 11:30


 


 


 

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