İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Shura Enerji "Türkiye’nin Enerji Dönüşümünde Kısa Vadeli Yatırımları Hızlandırmak için Uzun Vadeli Çözümler" Etkinliği
Yer: Tekfen Tower
Tarih: 13 Şubat
Saat: 09:30
Clonera & Veeam Ücretsiz Bulut Yedekleme Kampanyası Tanıtımı
Yer: The Marmara Taksim
Tarih: 13 Şubat
Saat: 09:30
Reis Gıda Basın Toplantısı
Yer: Gastronometro
Tarih: 13 Şubat
Saat: 10:00
"Türkiye Pazarında Bitcoin’i Anlamak" Araştırması Sonuçları Basın Toplantısı
Yer: Hilton İstanbul Bosphorus
Tarih: 14 Şubat
Saat: 09:30
Uluslararası Gayrimenkul Fuarı MIPIM 2019 Basın Toplantısı
Yer: Intercontinental İstanbul
Tarih: 14 Şubat
Saat: 10.00
Türk Eğitim Vakfı Bursiyer Tanıtımı Basın Toplantısı
Yer: Divan İstanbul
Tarih: 14 Şubat
Saat: 11:00
Sinpaş Basın Toplantısı
Yer: Çırağan Sarayı
Tarih: 15 Şubat
Saat: 10:00
Boat Show Tuzla
Yer: Tuzla Viaport Marina
Tarih: 15 Şubat
Saat: 11:00
Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği 2018 yılı İhracat Başarı Ödülleri
Yer: Raffles Otel
Tarih: 15 Şubat
Saat: 18:30
Blockchain Economy Summit Istanbul
Yer: Haliç Kongre Merkezi
Tarih: 20 Şubat
Saat: 10:00
Kırtasiye-Ofis Fuarı
Yer: TÜYAP Kongre Merkezi
Tarih: 20-24 Şubat
Saat: 10:00
12. Kurumsal Yönetim Zirvesi
Yer: Sabancı Center
Tarih: 21 Şubat
Saat: 13:30
İstanbul Oyuncak Fuarı 2019
Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi
Tarih: 26 Şubat
Saat: 11:30