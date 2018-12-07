İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

AmCham Türkiye/ABFT Gala Gecesi
Yer: The Ritz-Carlton Hotel Istanbul
Tarih: 7 Aralık
Saat: 18:30
Şeffaflık Ödülleri Konferansı
Yer: Elte World Prestige Hotel Taksim
Tarih: 11 Aralık
Saat: 09:00
AmCham Türkiye/ABFT Gala Gecesi Yer: The Ritz-Carlton Hotel Istanbul Tarih: 7 Aralık Saat: 18:30 Şeffaflık Ödülleri Konferansı Yer: Elte World Prestige Hotel Taksim Tarih: 11 Aralık Saat: 09:00
07 Aralık 2018 Cuma 09:53
AmCham Türkiye/ABFT Gala Gecesi
Yer: The Ritz-Carlton Hotel Istanbul
Tarih: 7 Aralık
Saat: 18:30
Şeffaflık Ödülleri Konferansı
Yer: Elte World Prestige Hotel Taksim
Tarih: 11 Aralık
Saat: 09:00
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|06:20
|08:08
|13:07
|15:29
|17:44
|19:20
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