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İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

AbdiBio Steril Enjektabl ve Onkoloji Üretim Tesisleri Yer: Orhan Gazi Mahallesi Tunç Caddesi No:3 Tarih: 11 Mayıs Saat: 10:30 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Delta...

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

AbdiBio Steril Enjektabl ve Onkoloji Üretim Tesisleri

Yer: Orhan Gazi Mahallesi Tunç Caddesi No:3

Tarih: 11 Mayıs

Saat: 10:30

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Delta Vana "ProcessMania" Etkinliği

Yer: Shangri-La Bosphorus Hotel Beşiktaş

Tarih: 11 Mayıs

Saat: 08:30

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TBB-MASAK Çalıştayı 

Yer: The Ritz-Carlton Otel / Balo Salonu

Tarih: 11 Mayıs

Saat: :10:00

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TMO'nun 80 Yılı ve Depoculuk Hamlesi Etkinlikleri

Yer: Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Güvercinlik Ek Tesisleri

Tarih: 11 Mayıs

Saat: 14:00

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Sosyal İnovasyon Zirvesi 

Yer: Zorlu Performans Sanatları Merkezi 

Tarih: 14 Mayıs

Saat: 09:00

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Türk Eczacıları Birliği Basın Toplantısı 

Yer: Point Otel Ankara

Tarih: 14 Mayıs

Saat: 09:30 

 

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