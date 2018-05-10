İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Management Centre Türkiye "& Now Business & Tech Week" Zirvesi
Yer: Volkswagen Arena ve Uniq İstanbul
Tarih: 8-10 Mayıs
Saat: 10:00
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MEYED 9. Juiceful İstanbul Summit
Yer: Renaissance İstanbul Polat Bosphorus
Tarih: 10 Mayıs
Saat: 09:30
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Birleşik Metal İş – Polonya OPZZ Sendikaları Ortak "Sendikal Haklar Konferansı"
Yer: Elite World Hotel
Tarih: 10 Mayıs
Saat: 09:00
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Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Çalışma Hayatı İstişare Toplantısı
Yer: Conrad İstanbul Bosphorus Hotel
Tarih: 10 Mayıs
Saat: 10:00
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DAP Holding Gedik Üniversitesi Fahri Doktora Takdim Töreni
Yer: : Sülüntepe Mahallesi Yunus Emre Caddesi No: 1/1
Tarih: 10 Mayıs
Saat: 10:00
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AbdiBio Steril Enjektabl ve Onkoloji Üretim Tesisleri
Yer: Orhan Gazi Mahallesi Tunç Caddesi No:3
Tarih: 11 Mayıs
Saat: 10:30
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Delta Vana "ProcessMania" Etkinliği
Yer: Shangri-La Bosphorus Hotel Beşiktaş
Tarih: 11 Mayıs
Saat: 08:30
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TBB-MASAK Çalıştayı
Yer: The Ritz-Carlton Otel / Balo Salonu
Tarih: 11 Mayıs
Saat: :10:00
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TMO'nun 80 Yılı ve Depoculuk Hamlesi Etkinlikleri
Yer: Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Güvercinlik Ek Tesisleri
Tarih: 11 Mayıs
Saat: 14:00
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Sosyal İnovasyon Zirvesi
Yer: Zorlu Performans Sanatları Merkezi
Tarih: 14 Mayıs
Saat: 09:00
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Türk Eczacıları Birliği Basın Toplantısı
Yer: Point Otel Ankara
Tarih: 14 Mayıs
Saat: 09:30