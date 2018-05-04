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İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

IKEA Kartal Açılışı Yer: Anatolium Marmara AVM  Tarih: 4 Mayıs Saat: 09:00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- StartersHub 3S Landing Pad Selection Dat Yer:...

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

IKEA Kartal Açılışı

Yer: Anatolium Marmara AVM 

Tarih: 4 Mayıs

Saat: 09:00

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StartersHub 3S Landing Pad Selection Dat

Yer: StartersHub 

Tarih: 4 Mayıs 

Saat: 18:00

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6. Gıda Güvenliği Kongresi

Yer: İstanbul Grand Cevahir Hotel Kongre Merkezi

Tarih: 3-4 Mayıs

Saat: 10:00

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İstanbul Çikolata Festivali

Yer: Sirkeci Garı

Tarih: 4-5-6 Mayıs

Saat: 10:00

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Türkiye Bankalar Birliği 61. Genel Kurulu

Yer: Sabancı Center, Hacı Ömer Sabancı Konferans Salonu

Tarih: 7 Mayıs Pazartesi

Saat: 10:30

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MediaMarkt Startup Challenge Day

Yer: Joint Idea / Kanyon

Tarih: 7 Mayıs

Saat: 13:00

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Digital Age Summit

Yer: Four Seasons Bosphorus

Tarih: 8 Mayıs

Saat: 10:00

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Management Centre Türkiye "& Now Business & Tech Week" Zirvesi

Yer: Volkswagen Arena ve Uniq İstanbul

Tarih: 8-10 Mayıs

Saat: 10:00

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AbdiBio Steril Enjektabl ve Onkoloji Üretim Tesisleri

Yer: Orhan Gazi Mahallesi Tunç Caddesi No:3

Tarih: 11 Mayıs

Saat: 10:30

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TBB-MASAK Çalıştayı 

Yer: The Ritz-Carlton Otel / Balo Salonu

Tarih: 7 Mayıs

Saat: :10:00

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