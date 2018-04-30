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İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

İktisadi Kalkınma Vakfı AB Reform ve Büyüme Gündemi Yer: TOBB/IKV Brüksel Ofisi Tarih: 3 Mayıs Saat: 09:30 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Albaraka...

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

İktisadi Kalkınma Vakfı AB Reform ve Büyüme Gündemi


Yer: TOBB/IKV Brüksel Ofisi


Tarih: 3 Mayıs


Saat: 09:30


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Albaraka Türk Avrupa'da Dijital Bankacılıkta Yeni Model" Basın Toplantısı


Yer: Joint Idea / Kanyon


Tarih: 3 Mayıs


Saat: 10:30


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Platform Ekonomisi, İş 4.0 ve İş Hukukunun Evrimi Konferansı


Yer: TOBB Plaza / İbrahim Çağlar Toplantı Salonu


Tarih: 3 Mayıs


Saat: 14:30


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StartersHub 3S Landing Pad Selection Dat


Yer: StartersHub 


Tarih: 4 Mayıs 


Saat: 18:00


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6. Gıda Güvenliği Kongresi


Yer: İstanbul Grand Cevahir Hotel Kongre Merkezi


Tarih: 3-4 Mayıs


Saat: 10:00


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İstanbul Çikolata Festivali


Yer: Sirkeci Garı


Tarih: 4-5-6 Mayıs


Saat: 10:00


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Türkiye Bankalar Birliği 61. Genel Kurulu


Yer: Sabancı Center, Hacı Ömer Sabancı Konferans Salonu


Tarih: 7 Mayıs Pazartesi


Saat: 10:30


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MediaMarkt Startup Challenge Day


Yer: Joint Idea / Kanyon


Tarih: 7 Mayıs


Saat: 13:00


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Digital Age Summit


Yer: Four Seasons Bosphorus


Tarih: 8 Mayıs


Saat: 10:00


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Management Centre Türkiye "& Now Business & Tech Week" Zirvesi


Yer: Volkswagen Arena ve Uniq İstanbul


Tarih: 8-10 Mayıs


Saat: 10:00


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AbdiBio Steril Enjektabl ve Onkoloji Üretim Tesisleri


Yer: Orhan Gazi Mahallesi Tunç Caddesi No:3


Tarih: 11 Mayıs


Saat: 10:30


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TBB-MASAK Çalıştayı 


Yer: The Ritz-Carlton Otel / Balo Salonu


Tarih: 7 Mayıs


Saat: :10:00


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