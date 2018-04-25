İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

TÜSİAD ve Rekabet Kurumu "Büyük Veri, Online Platformlar ve Rekabet Hukuku" Semineri
Yer: Tekfen Tower
Tarih: 25 Nisan
Saat: 09:00
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TÜSİAD Dış Politika Forumu "Türkiye-AB İlişkileri: Sorunlar, Fırsatlar ve Senaryolar"
Yer: TÜSİAD Konferans Salonu
Tarih: 26 Nisan
Saat: 10:00
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Benesta Acıbadem Projesi Basın Toplantısı
Yer: Benesta Acıbadem Satış Ofisi
Tarih: 2 Mayıs
Saat: 09:30
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Platform Ekonomisi, İş 4.0 ve İş Hukukunun Evrimi Konferansı
Yer: TOBB Plaza / İbrahim Çağlar Toplantı Salonu
Tarih: 3 Mayıs
Saat: 14:30
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StartersHub 3S Landing Pad Selection Dat
Yer: StartersHub
Tarih: 4 Mayıs
Saat: 18:00
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6. Gıda Güvenliği Kongresi
Yer: İstanbul Grand Cevahir Hotel Kongre Merkezi
Tarih: 3-4 Mayıs
Saat: 10:00
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İstanbul Çikolata Festivali
Yer: Sirkeci Garı
Tarih: 4-5-6 Mayıs
Saat: 10:00
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Digital Age Summit
Yer: Four Seasons Bosphorus
Tarih: 8 Mayıs
Saat: 10:00
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Management Centre Türkiye "& Now Business & Tech Week" Zirvesi
Yer: Volkswagen Arena ve Uniq İstanbul
Tarih: 8-10 Mayıs
Saat: 10:00
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TBB-MASAK Çalıştayı
Yer: The Ritz-Carlton Otel / Balo Salonu
Tarih: Mayıs
Saat: :10:00
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