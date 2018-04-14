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İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

ODTÜ İnternet Haftası Etkinlikleri Blockchain Teknolojisi Yer. ODTÜ MD Vİşnelik Tesisleri Tarih: 14 Nisan Saat: 13:00   İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Basın Toplantısı Yer: Çırağan Sarayı /...

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

ODTÜ İnternet Haftası Etkinlikleri Blockchain Teknolojisi

Yer. ODTÜ MD Vİşnelik Tesisleri

Tarih: 14 Nisan

Saat: 13:00

 

İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Basın Toplantısı

Yer: Çırağan Sarayı / Enderun Salonu

Tarih: 16 Nisan

Saat: 10:00

 

Argüden Yönetişim Akademisi İstanbul İlçelerinin Belediye Yönetişim Karnesi Açıklaması

Yer: Pera Müzesi

Tarih: 16 Nisan

Saat: 09:30

 

GYODER 16. Gayrimenkul Zirvesi

Yer: Uniq İstanbul

Tarih: 17 Nisan

Saat: 08:30

 

ISO 31000: 2018 Kurumsal Risk Yönetimi Revizyon Geçiş Eğitimi

Yer: TSBP Av. Bedii Ensari Eğitim Salonu

Tarih: 17 Nisan

Saat: 09:30

 

"National Geographic on Campus!" Serisi Açılışı

Yer: Sabancı Üniversitesi Sinema Salonu

Tarih: 17 Nisan

Saat: 13:00

 

TÜRKONFED Global Girişimcilik Kongresi

Yer: İstanbul Hilton Bomonti Hotel

Tarih: 17-18 Nisan

Saat: 13:00

 

Türkiye Otelciler Birliği Turizm Meslek Liseleri Aşçılık Yarışması

Yer: Gastronometro

Tarih: 18 Nisan

Saat: 10:30

 

LEAD Network Türkiye "Liderlikte Çeşitlilik ve Kapsayıcılık" Konferansı

Yer: Tekfen Tower

Tarih: 18 Nisan

Saat: 13:00 

 

Platform Ekonomisi, İş 4.0 ve İş Hukukunun Evrimi Konferansı

Yer: TOBB Plaza / İbrahim Çağlar Toplantı Salonu

Tarih: 3 Mayıs

Saat: 14:30

 

6. Gıda Güvenliği Kongresi

Yer: İstanbul Grand Cevahir Hotel Kongre Merkezi

Tarih: 3-4 Mayıs

Saat: 10:00

 

İstanbul Çikolata Festivali

Yer: Sirkeci Garı

Tarih: 4-5-6 Mayıs

Saat: 10:00

 

Digital Age Summit

Yer: Four Seasons Bosphorus

Tarih: 8 Mayıs

Saat: 10:00

 

Management Centre Türkiye "& Now Business & Tech Week" Zirvesi

Yer: Volkswagen Arena ve Uniq İstanbul

Tarih: 8-10 Mayıs

Saat: 10:00


 


 


 

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