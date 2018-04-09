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İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

2. Uluslararası Temiz Kömür Teknolojileri Zirvesi Yer: Pullman İstanbul convention Center Tarih: 10 Nisan Saat: 09:30   3. Enerji Ticareti ve Tedariki Zirvesi Yer: Raffles Otel Tarih: 9-10 Nisan Saat: 10:00 DİSK-KESK-TMMOB-TTB...

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

2. Uluslararası Temiz Kömür Teknolojileri Zirvesi

Yer: Pullman İstanbul convention Center

Tarih: 10 Nisan

Saat: 09:30

 

3. Enerji Ticareti ve Tedariki Zirvesi

Yer: Raffles Otel

Tarih: 9-10 Nisan

Saat: 10:00


DİSK-KESK-TMMOB-TTB Basın Toplantısı

Yer: DİSK Genel Merkezi

Tarih: 10 Nisan

Saat: 11:00


Birmot Küçükyalı FİAT Showroom Açılışı

Yer: Otokoç Genel Müdürlük

Tarih: 10 Nisan

Saat: 14:00


13. Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülü

Yer: Sabancı Center

Tarih: 10 Nisan

Saat: 18:30


Birleşmiş Markalar Derneği Yurt Dışı Açılım Toplantısı

Yer: Intercontinental Hotel

Tarih: 11 Nisan

Saat: 09:00


Anadolu Landini Yerli Üretim Traktör Fabrikası Açılış Töreni

Yer: Anadolu Landini

Tarih: 13 Nisan

Saat: 09:00


Fibabanka Girişim Sermayesi Şirketi Lansman Toplantısı

Yer: Swissotel The Bosphorus / Asuka Salonu

Tarih: 13 Nisan

Saat: 09:00


ISO 31000: 2018 Kurumsal Risk Yönetimi Revizyon Geçiş Eğitimi

Yer: TSBP Av. Bedii Ensari Eğitim Salonu

Tarih: 17 Nisan

Saat: 09:30


6. Gıda Güvenliği Kongresi

Yer: İstanbul Grand Cevahir Hotel Kongre Merkezi

Tarih: 3-4 Mayıs

Saat: 10:00


İstanbul Çikolata Festivali

Yer: Sirkeci Garı

Tarih: 4-5-6 Mayıs

Saat: 10:00


Digital Age Summit

Yer: Four Seasons Bosphorus

Tarih: 8 Mayıs

Saat: 10:00


Management Centre Türkiye "& Now Business & Tech Week" Zirvesi

Yer: Volkswagen Arena ve Uniq İstanbul

Tarih: 8-10 Mayıs

Saat: 10:00


 

 

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