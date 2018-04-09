İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

2. Uluslararası Temiz Kömür Teknolojileri Zirvesi
Yer: Pullman İstanbul convention Center
Tarih: 10 Nisan
Saat: 09:30
3. Enerji Ticareti ve Tedariki Zirvesi
Yer: Raffles Otel
Tarih: 9-10 Nisan
Saat: 10:00
DİSK-KESK-TMMOB-TTB Basın Toplantısı
Yer: DİSK Genel Merkezi
Tarih: 10 Nisan
Saat: 11:00
Birmot Küçükyalı FİAT Showroom Açılışı
Yer: Otokoç Genel Müdürlük
Tarih: 10 Nisan
Saat: 14:00
13. Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülü
Yer: Sabancı Center
Tarih: 10 Nisan
Saat: 18:30
Birleşmiş Markalar Derneği Yurt Dışı Açılım Toplantısı
Yer: Intercontinental Hotel
Tarih: 11 Nisan
Saat: 09:00
Anadolu Landini Yerli Üretim Traktör Fabrikası Açılış Töreni
Yer: Anadolu Landini
Tarih: 13 Nisan
Saat: 09:00
Fibabanka Girişim Sermayesi Şirketi Lansman Toplantısı
Yer: Swissotel The Bosphorus / Asuka Salonu
Tarih: 13 Nisan
Saat: 09:00
ISO 31000: 2018 Kurumsal Risk Yönetimi Revizyon Geçiş Eğitimi
Yer: TSBP Av. Bedii Ensari Eğitim Salonu
Tarih: 17 Nisan
Saat: 09:30
6. Gıda Güvenliği Kongresi
Yer: İstanbul Grand Cevahir Hotel Kongre Merkezi
Tarih: 3-4 Mayıs
Saat: 10:00
İstanbul Çikolata Festivali
Yer: Sirkeci Garı
Tarih: 4-5-6 Mayıs
Saat: 10:00
Digital Age Summit
Yer: Four Seasons Bosphorus
Tarih: 8 Mayıs
Saat: 10:00
Management Centre Türkiye "& Now Business & Tech Week" Zirvesi
Yer: Volkswagen Arena ve Uniq İstanbul
Tarih: 8-10 Mayıs
Saat: 10:00