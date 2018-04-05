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İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Danfoss 20. yıl Basın Toplantısı Yer: Çırağan Sarayı Tarih: 5 Nisan Saat: 09:00 Lenovo Game On Açılışı Yer: Vodafone Park Tarih: 5 Nisan Saat: 09:30 İnovasyon Festivali Cofuture  Yer: Astoria Alışveriş Merkezi Tarih: 5 Nisan  ...

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Danfoss 20. yıl Basın Toplantısı
Yer: Çırağan Sarayı
Tarih: 5 Nisan
Saat: 09:00

Lenovo Game On Açılışı
Yer: Vodafone Park
Tarih: 5 Nisan
Saat: 09:30

İnovasyon Festivali Cofuture 
Yer: Astoria Alışveriş Merkezi
Tarih: 5 Nisan        
Saat: 10:00

Automechanika İstanbul
Yer: TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi
Tarih: 5 Nisan
Saat: 11:00

Solarex 2018 / HT Solar Enerji Basın Toplantısı
Yer: Solarex 2018 Fuarı İstanbul Fuar Merkezi
Tarih: 5 Nisan
Saat: 13:30

TÜSİAD Dünya Ekonomi Forumu 2018 Yılı Riskler Raporu;
Yer: Intercontinental İstanbul
Tarih: 6 Nisan
Saat: 08:30

DİSK "Türkiye'de Emeklilerin Durumu” raporu
Yer: DİSK Genel Merkezi
Tarih: 6 Nisan 2018
Saat: 11.00

Howden Grubu Basın Toplantısı
Yer: Four Seasons Bosphorus 
Tarih: 6 Nisan
Saat: 10:00

Sürdürülebilir Gelecek için Sürdürülebilir Enerji: Kısa ve Orta Vadeli Öneriler
Yer: QNB Finansbank Kristal Kule
Tarih: 7 Nisan
Saat:09:00

3. Enerji Ticareti ve Tedariği Zirvesi
Yer: Raffles Otel
Tarih: 9-10 Nisan
Saat: 10:00

Birmot Küçükyalı FİAT Showroom Açılışı
Yer: Otokoç Genel Müdürlük
Tarih: 10 Nisan
Saat: 14:00

Birleşmiş Markalar Derneği Yurt Dışı Açılım Toplantısı
Yer: Intercontinental Hotel
Tarih 11 Nisan
Saat: 09:00

Anadolu Landini Yerli üretim traktör fabrikası açılış töreni
Yer: Anadolu Landini
Tarih: 13 Nisan
Saat: 09:00

ISO 31000: 2018 Kurumsal Risk Yönetimi Revizyon Geçiş Eğitimi
Yer: TSBP Av. Bedii Ensari Eğitim Salonu
Tarih: 17 Nisan
Saat: 09:30

6. Gıda Güvenliği Kongresi
Yer: İstanbul Grand Cevahir Hotel Kongre Merkezi
Tarih: 3-4 Mayıs
Saat: 10:00

İstanbul Çikolata Festivali
Yer: Sirkeci Garı
Tarih: 4-5-6 Mayıs
Saat: 10:00

Digital Age Summit
Yer: Four Seasons Bosphorus
Tarih: 8 Mayıs
Saat: 10:00

Management Centre Türkiye "& Now Business & Tech Week" Zirvesi
Yer: Volkswagen Arena ve Uniq İstanbul
Tarih: 8-10 Mayıs
Saat: 10:00

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