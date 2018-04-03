İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

1. Ulusal Blokzincir Çalıştayı
Yer: Ankara JW Marriott Hotel
Tarih: 2-3 Nisan
Saat: 10:00
Türkiye Perakendeciler Federasyonu Basın Toplantısı
Yer: Intercontinental İstanbul Taksim
Tarih: 3 Nisan
Saat: 09:30
TÜSİAD Rekabet Forumu "Sıçrama Yapan Şirketler" Raporu Tanıtımı
Yer: TÜSİAD Genel Merkezi
Tarih: 3 Nisan
Saat: 09:30
Nestle Basın Toplantısı
Yer: Swissotel / Neuchatel Salonu
Tarih: 3 Nisan
Saat: 10:30
2017 İKMİB İhracatın Yıldızları Ödülleri
Yer: Raffles Otel
Tarih: 3 Nisan
Saat: 18:30
Maloney Basın Toplantısı
Yer: Swissotel Zurich Salonu
Tarih: 4 Nisan
Saat: 10:00
SanalUzman Lansman Toplantısı
Yer: Hilton İstanbul Bosphorus / Vista Salonu
Tarih: 4 Nisan
Saat: 10:30
Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi 3. Türkiye ve Dünyada İklim Hareketleri Konuşmaları
Yer: Sabancı Üniversitesi
Tarih: 4 Nisan
Saat: 18:00
Danfoss 20. yıl Basın Toplantısı
Yer: Çırağan Sarayı
Tarih: 5 Nisan
Saat: 09:00
Lenovo Game On Açılışı
Yer: Vodafone Park
Tarih: 5 Nisan
Saat: 09:30
İnovasyon Festivali Cofuture
Yer: Astoria Alışveriş Merkezi
Tarih: 5 Nisan
Saat: 10:00
Solarex 2018 / HT Solar Enerji Basın Toplantısı
Yer: Solarex 2018 Fuarı İstanbul Fuar Merkezi
Tarih: 5 Nisan
Saat: 13:30
TÜSİAD Dünya Ekonomi Forumu 2018 Yılı Riskler Raporu
Yer: Intercontinental İstanbul
Tarih: 6 Nisan
Saat: 08:30
Howden Grubu Basın Toplantısı
Yer: Four Seasons Bosphorus
Tarih: 6 Nisan
Saat: 10:00
3. Enerji Ticareti ve Tedariği Zirvesi
Yer: Raffles Otel
Tarih: 9-10 Nisan
Saat: 10:00
Birmot Küçükyalı FİAT Showroom Açılışı
Yer: Otokoç Genel Müdürlük
Tarih: 10 Nisan
Saat: 14:00
ISO 31000: 2018 Kurumsal Risk Yönetimi Rezivyon Geçiş Eğitimi
Yer: TSBP Av. Bedii Ensari Eğitim Salonu
Tarih: 17 Nisan
Saat: 09:30
6. Gıda Güvenliği Kongresi
Yer: İstanbul Grand Cevahir Hotel Kongre Merkezi
Tarih: 3-4 Mayıs
Saat: 10:00
İstanbul Çikolata Festivali
Yer: Sirkeci Garı
Tarih: 4-5-6 Mayıs
Saat: 10:00
Digital Age Summit
Yer: Four Seasons Bosphorus
Tarih: 8 Mayıs
Saat: 10:00
Management Centre Türkiye "& Now Business & Tech Week" Zirvesi
Yer: Volkswagen Arena ve Uniq İstanbul
Tarih: 8-10 Mayıs
Saat: 10:00