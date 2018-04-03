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İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

1. Ulusal Blokzincir Çalıştayı Yer: Ankara JW Marriott Hotel Tarih: 2-3 Nisan Saat: 10:00   Türkiye Perakendeciler Federasyonu Basın Toplantısı Yer:  Intercontinental İstanbul Taksim Tarih: 3 Nisan Saat: 09:30   TÜSİAD...

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

1. Ulusal Blokzincir Çalıştayı

Yer: Ankara JW Marriott Hotel

Tarih: 2-3 Nisan

Saat: 10:00

 

Türkiye Perakendeciler Federasyonu Basın Toplantısı

Yer:  Intercontinental İstanbul Taksim

Tarih: 3 Nisan

Saat: 09:30

 

TÜSİAD Rekabet Forumu "Sıçrama Yapan Şirketler" Raporu Tanıtımı

Yer: TÜSİAD Genel Merkezi

Tarih: 3 Nisan

Saat: 09:30

 

Nestle Basın Toplantısı 

Yer: Swissotel / Neuchatel Salonu

Tarih: 3 Nisan

Saat: 10:30

 

2017 İKMİB İhracatın Yıldızları Ödülleri

Yer: Raffles Otel

Tarih: 3 Nisan

Saat: 18:30

 

Maloney Basın Toplantısı

Yer: Swissotel Zurich Salonu

Tarih: 4 Nisan 

Saat: 10:00


SanalUzman Lansman Toplantısı

Yer: Hilton İstanbul Bosphorus / Vista Salonu

Tarih: 4 Nisan

Saat: 10:30

 

Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi 3. Türkiye ve Dünyada İklim Hareketleri Konuşmaları

Yer: Sabancı Üniversitesi 

Tarih: 4 Nisan

Saat: 18:00

 

Danfoss 20. yıl Basın Toplantısı

Yer: Çırağan Sarayı

Tarih: 5 Nisan

Saat: 09:00

 

Lenovo Game On Açılışı

Yer: Vodafone Park

Tarih: 5 Nisan

Saat: 09:30

 

İnovasyon Festivali Cofuture 

Yer: Astoria Alışveriş Merkezi

Tarih: 5 Nisan        

Saat: 10:00

 

Solarex 2018 / HT Solar Enerji Basın Toplantısı

Yer: Solarex 2018 Fuarı İstanbul Fuar Merkezi

Tarih: 5 Nisan

Saat: 13:30

 

TÜSİAD Dünya Ekonomi Forumu 2018 Yılı Riskler Raporu

Yer: Intercontinental İstanbul

Tarih: 6 Nisan

Saat: 08:30

 

Howden Grubu Basın Toplantısı

Yer: Four Seasons Bosphorus 

Tarih: 6 Nisan

Saat: 10:00

 

 3. Enerji Ticareti ve Tedariği Zirvesi

Yer: Raffles Otel

Tarih: 9-10 Nisan

Saat: 10:00

 

Birmot Küçükyalı FİAT Showroom Açılışı

Yer: Otokoç Genel Müdürlük

Tarih: 10 Nisan

Saat: 14:00

 

ISO 31000: 2018 Kurumsal Risk Yönetimi Rezivyon Geçiş Eğitimi

Yer: TSBP Av. Bedii Ensari Eğitim Salonu

Tarih: 17 Nisan

Saat: 09:30


6. Gıda Güvenliği Kongresi

Yer: İstanbul Grand Cevahir Hotel Kongre Merkezi

Tarih: 3-4 Mayıs

Saat: 10:00


İstanbul Çikolata Festivali

Yer: Sirkeci Garı

Tarih: 4-5-6 Mayıs

Saat: 10:00

 

Digital Age Summit

Yer: Four Seasons Bosphorus

Tarih: 8 Mayıs

Saat: 10:00


Management Centre Türkiye "& Now Business & Tech Week" Zirvesi

Yer: Volkswagen Arena ve Uniq İstanbul

Tarih: 8-10 Mayıs

Saat: 10:00

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