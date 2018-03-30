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İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Mercedes-Benz İstanbul Fashion Week Yer: Zorlu Performans Sanatları Merkezi Tarih: 27-30 Mart   Dünya Değirmen Makineleri Teknolojileri ve Yan Sanayi Fuarı Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Tarih: 29 Mart – 1 Nisan Saat: 10:00 Alışveriş...

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Mercedes-Benz İstanbul Fashion Week

Yer: Zorlu Performans Sanatları Merkezi

Tarih: 27-30 Mart

 

Dünya Değirmen Makineleri Teknolojileri ve Yan Sanayi Fuarı

Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi

Tarih: 29 Mart – 1 Nisan

Saat: 10:00


Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği AVM Endeksi Duyurusu

Yer: Wyndham Grand İstanbul Levent

Tarih: 30 Mart

Saat: 09:30

 

Türkiye Elektronik Sanayi Zirvesi

Yer: Ümraniye Hilton Garden Inn Hotel

Tarih: 30 Mart

Saat: 09:30

 

Türkiye Perakendeciler Federasyonu Basın Toplantısı

Yer:  Intercontinental İstanbul Taksim

Tarih: 3 Nisan

Saat: 09:30

 

SanalUzman Lansman Toplantısı

Yer: Hilton İstanbul Bosphorus / Vista Salonu

Tarih: 4 Nisan

Saat: 10:30

 

İnovasyon Festivali Cofuture 

Yer: Astoria Alışveriş Merkezi

Tarih: 5 Nisan        

Saat: 10:00


 3. Enerji Ticareti ve Tedariği Zirvesi

Yer: Raffles Otel

Tarih: 9-10 Nisan

Saat: 10:00


İstanbul Çikolata Festivali

Yer: Sirkeci Garı

Tarih: 4-5-6 Mayıs

Saat: 10:00


Management Centre Türkiye "& Now Business & Tech Week" Zirvesi

Yer: Volkswagen Arena ve Uniq İstanbul

Tarih: 8-10 Mayıs

Saat: 10:00

 

 

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