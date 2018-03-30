İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Mercedes-Benz İstanbul Fashion Week
Yer: Zorlu Performans Sanatları Merkezi
Tarih: 27-30 Mart
Dünya Değirmen Makineleri Teknolojileri ve Yan Sanayi Fuarı
Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi
Tarih: 29 Mart – 1 Nisan
Saat: 10:00
Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği AVM Endeksi Duyurusu
Yer: Wyndham Grand İstanbul Levent
Tarih: 30 Mart
Saat: 09:30
Türkiye Elektronik Sanayi Zirvesi
Yer: Ümraniye Hilton Garden Inn Hotel
Tarih: 30 Mart
Saat: 09:30
Türkiye Perakendeciler Federasyonu Basın Toplantısı
Yer: Intercontinental İstanbul Taksim
Tarih: 3 Nisan
Saat: 09:30
SanalUzman Lansman Toplantısı
Yer: Hilton İstanbul Bosphorus / Vista Salonu
Tarih: 4 Nisan
Saat: 10:30
İnovasyon Festivali Cofuture
Yer: Astoria Alışveriş Merkezi
Tarih: 5 Nisan
Saat: 10:00
3. Enerji Ticareti ve Tedariği Zirvesi
Yer: Raffles Otel
Tarih: 9-10 Nisan
Saat: 10:00
İstanbul Çikolata Festivali
Yer: Sirkeci Garı
Tarih: 4-5-6 Mayıs
Saat: 10:00
Management Centre Türkiye "& Now Business & Tech Week" Zirvesi
Yer: Volkswagen Arena ve Uniq İstanbul
Tarih: 8-10 Mayıs
Saat: 10:00