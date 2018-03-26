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İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

  Joon Havayolları İlk Uçuş Etkinliği Yer: İstanbul Atatürk Havalimanı / Dış Hatlar Terminali Gate:220 Tarih: 26 Mart Saat: 02:30 İstanbul İSİG Meclisi Meslek Hastalıklarıyla Mücadele Deneyimleri Söyleşisi Yer: Makina...

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

 

Joon Havayolları İlk Uçuş Etkinliği

Yer: İstanbul Atatürk Havalimanı / Dış Hatlar Terminali Gate:220

Tarih: 26 Mart

Saat: 02:30


İstanbul İSİG Meclisi Meslek Hastalıklarıyla Mücadele Deneyimleri Söyleşisi

Yer: Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Toplantı Salonu

Tarih: 26 Mart

Saat: 19:30


İSTMARİNA AVM Açılışı

Yer: Wyndham Grand İstanbul Levent

Tarih: 27 Mart

Saat: 10:00


TÜSİAD "Türkiye'nin Girişimcilik Dönüşümü Projesi" Tanıtımı

Yer: TUSİAD Genel Merkezi

Tarih: 27 Mart

Saat: 14:00


Türkiye Araştırmacılar Derneği 21. Araştırma Zirvesi

Yer: Conrad Hotel İstanbul

Tarih: 27-28 Mart

Saat: 09:00


Brisa Yıllık Değerlendirme Basın Toplantısı

Yer: Ritz Carlton Taksim / Cam Salon

Tarih: 28 Mart

Saat: 09:30


SETS Nişantaşı Açılışı

Yer: Nişantaşı SETS

Tarih: 28 Mart

Saat: 19:00


Mercedes-Benz İstanbul Fashion Week

Yer: Zorlu Performans Sanatları Merkezi

Tarih: 27-30 Mart

 

Dünya Değirmen Makineleri Teknolojileri ve Yan Sanayi Fuarı

Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi

Tarih: 29 Mart – 1 Nisan

Saat: 10:00

 

3. Enerji Ticareti ve Tedariği Zirvesi

Yer: Raffles Otel

Tarih: 9-10 Nisan

Saat: 10:00


İstanbul Çikolata Festivali

Yer: Sirkeci Garı

Tarih: 4-5-6 Mayıs

Saat: 10:00


Management Centre Türkiye "& Now Business & Tech Week" Zirvesi

Yer: Volkswagen Arena ve Uniq İstanbul

Tarih: 8-10 Mayıs

Saat: 10:00


 

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