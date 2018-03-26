İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Joon Havayolları İlk Uçuş Etkinliği
Yer: İstanbul Atatürk Havalimanı / Dış Hatlar Terminali Gate:220
Tarih: 26 Mart
Saat: 02:30
İstanbul İSİG Meclisi Meslek Hastalıklarıyla Mücadele Deneyimleri Söyleşisi
Yer: Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Toplantı Salonu
Tarih: 26 Mart
Saat: 19:30
İSTMARİNA AVM Açılışı
Yer: Wyndham Grand İstanbul Levent
Tarih: 27 Mart
Saat: 10:00
TÜSİAD "Türkiye'nin Girişimcilik Dönüşümü Projesi" Tanıtımı
Yer: TUSİAD Genel Merkezi
Tarih: 27 Mart
Saat: 14:00
Türkiye Araştırmacılar Derneği 21. Araştırma Zirvesi
Yer: Conrad Hotel İstanbul
Tarih: 27-28 Mart
Saat: 09:00
Brisa Yıllık Değerlendirme Basın Toplantısı
Yer: Ritz Carlton Taksim / Cam Salon
Tarih: 28 Mart
Saat: 09:30
SETS Nişantaşı Açılışı
Yer: Nişantaşı SETS
Tarih: 28 Mart
Saat: 19:00
Mercedes-Benz İstanbul Fashion Week
Yer: Zorlu Performans Sanatları Merkezi
Tarih: 27-30 Mart
Dünya Değirmen Makineleri Teknolojileri ve Yan Sanayi Fuarı
Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi
Tarih: 29 Mart – 1 Nisan
Saat: 10:00
3. Enerji Ticareti ve Tedariği Zirvesi
Yer: Raffles Otel
Tarih: 9-10 Nisan
Saat: 10:00
İstanbul Çikolata Festivali
Yer: Sirkeci Garı
Tarih: 4-5-6 Mayıs
Saat: 10:00
Management Centre Türkiye "& Now Business & Tech Week" Zirvesi
Yer: Volkswagen Arena ve Uniq İstanbul
Tarih: 8-10 Mayıs
Saat: 10:00