İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Otomotiv Sanayii Derneği Olağan Genel Kurulu
Yer: Fairmont Quasar Hotel
Tarih: 21 Mart
Saat: 10:30
İstanbul Jewelry Show
Yer: CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi
Tarih: 22-25 Mart
Saat: 10:00
İstanbul Oyuncak Fuarı
Yer: TÜYAP İstanbul Kongre Merkezi
Tarih: 22-25 Mart
Saat: 10:00
Joon Havayolları İlk Uçuş Etkinliği
Yer: İstanbul Atatürk Havalimanı / Dış Hatlar Terminali Gate:220
Tarih: 26 Mart
Saat: 02:30
Dünya Değirmen Makineleri Teknolojileri ve Yan Sanayi Fuarı
Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi
Tarih: 29 Mart – 1 Nisan
Saat: 10:00
3. Enerji Ticareti ve Tedariği Zirvesi
Yer: Raffles Otel
Tarih: 9-10 Nisan
Saat: 10:00