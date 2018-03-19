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İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Otomotiv Sanayii Derneği Olağan Genel Kurulu Yer: Fairmont Quasar Hotel Tarih: 21 Mart Saat: 10:30 İstanbul Jewelry Show Yer: CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi Tarih: 22-25 Mart Saat: 10:00 İstanbul Oyuncak Fuarı Yer: TÜYAP...

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Otomotiv Sanayii Derneği Olağan Genel Kurulu

Yer: Fairmont Quasar Hotel

Tarih: 21 Mart

Saat: 10:30

İstanbul Jewelry Show

Yer: CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi

Tarih: 22-25 Mart

Saat: 10:00

İstanbul Oyuncak Fuarı

Yer: TÜYAP İstanbul Kongre Merkezi

Tarih: 22-25 Mart

Saat: 10:00

Joon Havayolları İlk Uçuş Etkinliği

Yer: İstanbul Atatürk Havalimanı / Dış Hatlar Terminali Gate:220

Tarih: 26 Mart

Saat: 02:30

Dünya Değirmen Makineleri Teknolojileri ve Yan Sanayi Fuarı

Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi

Tarih: 29 Mart – 1 Nisan

Saat: 10:00

3. Enerji Ticareti ve Tedariği Zirvesi

Yer: Raffles Otel

Tarih: 9-10 Nisan

Saat: 10:00

 

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