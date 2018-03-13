İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

İstihale Basın Toplantısı
Yer : Soho House Screening Room & Little Room
Tarih : 13 Mart
Saat : 09:30
İSO ve IHS Markit Ortak Konferansı
Yer: Swissotel
Tarih: 13 Mart
Saat: 09:30
Dünya Uyku Günü Basın Toplantısı
Yer: Divan Otel Taksim
Tarih: 13 Mart
Saat: 10:30
MediaMarkt Basın Toplantısı
Yer: Ceylan International
Tarih: 14 Mart
Saat: 09:00
Advantech & Alitek Teknoloji Joint Venture Duyurusu
Yer: The Ritz Carlton
Tarih: 14 Mart
Saat: 10:30
25. Uluslararası WIN EURASIA 2018
Yer : TÜYAP İstanbul Kongre Merkezi
Tarih : 15-18 Mart
Saat : 10:00
TÜİK Bilgilendirme Toplantısı
Yer: Taksim Intercontinental Otel
Tarih: 16 Mart
Saat: 09:30
16. Satınalma ve Tedarik Zinciri Yönetimi Zirvesi
Yer: Mercure İstanbul City Bosphorus
Tarih: 17 Mart
Saat: 09:00
Otomotiv Sanayii Derneği Olağan Genel Kurulu
Yer: Fairmont Quasar Hotel
Tarih: 21 Mart
Saat: 10:30
İstanbul Jewelry Show
Yer: CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi
Tarih: 22-25 Mart
Saat: 10:00
İstanbul Oyuncak Fuarı
Yer: TÜYAP İstanbul Kongre Merkezi
Tarih: 22-25 Mart
Saat: 10:00
Joon Havayolları İlk Uçuş Etkinliği
Yer: İstanbul Atatürk Havalimanı / Dış Hatlar Terminali Gate:220
Tarih: 26 Mart
Saat: 02:30
Dünya Değirmen Makineleri Teknolojileri ve Yan Sanayi Fuarı
Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi
Tarih: 29 Mart – 1 Nisan
Saat: 10:00
3. Enerji Ticareti ve Tedariği Zirvesi
Yer: Raffles Otel
Tarih: 9-10 Nisan
Saat: 10:00