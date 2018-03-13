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İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

İstihale Basın Toplantısı Yer      : Soho House Screening Room & Little Room Tarih   : 13 Mart Saat     : 09:30 İSO ve IHS Markit Ortak Konferansı  Yer: Swissotel  Tarih: 13 Mart Saat: 09:30 Dünya Uyku Günü...

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

İstihale Basın Toplantısı

Yer      : Soho House Screening Room & Little Room

Tarih   : 13 Mart

Saat     : 09:30

İSO ve IHS Markit Ortak Konferansı 

Yer: Swissotel 

Tarih: 13 Mart

Saat: 09:30

Dünya Uyku Günü Basın Toplantısı

Yer: Divan Otel Taksim 

Tarih: 13 Mart

Saat: 10:30

MediaMarkt Basın Toplantısı

Yer: Ceylan International

Tarih: 14 Mart 

Saat: 09:00

Advantech & Alitek Teknoloji Joint Venture Duyurusu 

Yer: The Ritz Carlton 

Tarih: 14 Mart

Saat: 10:30

25. Uluslararası WIN EURASIA 2018

Yer    : TÜYAP İstanbul Kongre Merkezi

Tarih  : 15-18 Mart

Saat   : 10:00

TÜİK Bilgilendirme Toplantısı

Yer: Taksim Intercontinental Otel

Tarih: 16 Mart 

Saat: 09:30

16. Satınalma ve Tedarik Zinciri Yönetimi Zirvesi

Yer: Mercure İstanbul City Bosphorus

Tarih: 17 Mart

Saat: 09:00

Otomotiv Sanayii Derneği Olağan Genel Kurulu

Yer: Fairmont Quasar Hotel

Tarih: 21 Mart

Saat: 10:30

İstanbul Jewelry Show

Yer: CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi

Tarih: 22-25 Mart

Saat: 10:00

İstanbul Oyuncak Fuarı

Yer: TÜYAP İstanbul Kongre Merkezi

Tarih: 22-25 Mart

Saat: 10:00

Joon Havayolları İlk Uçuş Etkinliği

Yer: İstanbul Atatürk Havalimanı / Dış Hatlar Terminali Gate:220

Tarih: 26 Mart

Saat: 02:30

Dünya Değirmen Makineleri Teknolojileri ve Yan Sanayi Fuarı

Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi

Tarih: 29 Mart – 1 Nisan

Saat: 10:00

3. Enerji Ticareti ve Tedariği Zirvesi

Yer: Raffles Otel

Tarih: 9-10 Nisan

Saat: 10:00

 

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