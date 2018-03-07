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İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

5. Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesi ve Fuarı Yer    : Pullman İstanbul Convention Center Tarih  : 6-7 Mart Saat   : 10:00   3. İş Dünyasında Kadın: Gerçekler, Engeller ve Çözümler Raporu Yer    : Wyndham Grand...

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

5. Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesi ve Fuarı

Yer    : Pullman İstanbul Convention Center

Tarih  : 6-7 Mart

Saat   : 10:00

 

3. İş Dünyasında Kadın: Gerçekler, Engeller ve Çözümler Raporu

Yer    : Wyndham Grand Istanbul Levent

Tarih  : 7 Mart Çarşamba

Saat   : 09:30

 

TÜRKONFED 3. İş Dünyasında Kadın Raporu

Yer: Wyndham Grand İstanbul / Mozart Salonu

Tarih: 7 Mart

Saat: 09:30

 

Kiğılı Ekonomi Toplantısı

Yer    : Raffles Hotel

Tarih  : 7 Mart Çarşamba

Saat   : 10:00

 

Avrasya Pencere, Cam ve Kapı Fuarı

Yer    : Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi

Tarih  : 7 - 10 Mart

Saat   : 09:00

 

DİSK 'Türkiye İşçi Sınıfı Gerçeği' Basın Toplantısı

Yer: DİSK Genel Merkezi

Tarih: 7 Mart

Saat: 11:00

 

Kadın Liderliğinde İş İnsanları

Yer: Altınbaş Üniversitesi Mahmutbey Yerleşkesi

Tarih: 7 Mart

Saat: 12:00

 

Logitech Basın Toplantısı

Yer: The Marmara Taksim / Taksim Balo Slaonu

Tarih: 7 Mart

Saat: 14:30

 

Kadın Girişimcileri Destekleme Seminerleri

Yer    : IdeaSoft Genel Merkezi

Tarih  : 8 Mart

Saat   : 10:00

 

Daikin Sakura Kadın Teknisyenler Programı

Yer    : Daikin Solution Plaza fuha İstanbul

Tarih  : 8 Mart

Saat   : 09:00

 

TÜBA - Rüzgar Enerjisi Teknolojileri Çalıştayı ve Paneli

Yer    : Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi

Tarih  : 8 Mart Perşembe

Saat   : 10:00

 

Sabri Ülker Vakfı “Fazla Tuzu Azalt, Ömrünü Uzat” Kampanyası

Yer    : Swissotel The Bosphorus / Luzern Salonu

Tarih  : 8 Mart Perşembe

Saat   : 10:00

 

BİM Basın Toplantısı

Yer: Shangri-La Otel / Bosphorus Balo Salonu 1

Tarih: 8 Mart

Saat: 10:00

 

Türk Amerikan İş Adamları Derneği (TABA-AmCham) Basın Toplantısı

Yer: Swissotel The Bosphorus 

Tarih: 8 Mart

Saat: 10:00

 

Teknolojide Lider Kadınlar

Yer: Raffles Otel

Tarih: 8 Mart

Saat: 14:00

 

İTÜ İşletme Mühendisliği 19. Yönetim Bilimleri Kongresi

Yer    : İTÜ Maçka Yerleşkesi

Tarih  : 8-10 Mart

Saat   : 10:00

 

Home & Concept Fuarı

Yer: İstanbul Fuar Merkezi

Tarih: 8-11 Mart

Saat: 10:00

 

TÜBA - Nükleer Enerji Çalıştayı ve Paneli

Yer    : Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi

Tarih : 9 Mart Cuma

Saat   : 10:00

 

Master of Cake – Pastacılık Festivali

Yer    : Elite World Europe Hotel

Tarih  : 10-11 Mart

Saat   : 10:00

 

Yerel Mutfak Global Lezzet

Yer    : Hilton İstanbul Bosphorus / Lalezar Meyhanesi

Tarih  : 8-9-10 Mart

Saat   : 10:00

 

İSO ve IHS Markit Ortak Konferansı 

Yer: Swissotel 

Tarih: 13 Mart

Saat: 09:30

 

Dünya Uyku Günü Basın Toplantısı

Yer: Divan Otel Taksim 

Tarih: 13 Mart

Saat: 10:30

 

25. Uluslararası WIN EURASIA 2018

Yer    : TÜYAP İstanbul Kongre Merkezi

Tarih  : 15-18 Mart

Saat   : 10:00

 

İstanbul Jewelry Show

Yer: CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi

Tarih: 22-25 Mart

Saat: 10:00

 

İstanbul Oyuncak Fuarı

Yer    : TÜYAP İstanbul Kongre Merkezi

Tarih  : 22-25 Mart

Saat   : 10:00

 

Dünya Değirmen Makineleri Teknolojileri ve Yan Sanayi Fuarı

Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi

Tarih: 29 Mart – 1 Nisan

Saat: 10:00

 

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