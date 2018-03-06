İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesi
Yer: Pullman İstanbul Convention Center
Tarih: 6 Mart
Saat: 09:00
HerDem Sağlıklı Yaşam köyleri Basın Toplantısı
Yer: Swissotel The Bosphorus
Tarih: 6 Mart
Saat: 09:30
ISAF Exclusive Fuar ve Konferansı
Yer: Sheraton Ankara Hotel & Convention Center
Tarih: 6 Mart
Saat: 10:15
Bir Kadın Değişir Dünya Değişir Etkinliği
Yer: Kocaeli Sanayi Odası / Konferans Salonu
Tarih: 6 Mart
Saat: 10:30
İsviçre Ticaret Odası ‘Türkiye Etkili Kadın Olmak’ Paneli
Yer: Pera Palace Hotel
Tarih: 6 Mart
Saat: 13:00
Müşteri Deneyimi Arenası
Yer: Babylon Bomonti
Tarih: 6 Mart
Saat: 14:00
DemirDöküm Basın Sohbet Buluşması
Yer : Grand Hyatt Otel / The Mansion Study
Tarih : 6 Mart
Saat : 09:45
ABank Basın Toplantısı
Yer : Four Seasons Bosphorus Hotel / Atik Paşa Salonu
Tarih : 6 Mart Salı
Saat : 10:00
5. Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesi ve Fuarı
Yer : Pullman İstanbul Convention Center
Tarih : 6-7 Mart
Saat : 10:00
3. İş Dünyasında Kadın: Gerçekler, Engeller ve Çözümler Raporu
Yer : Wyndham Grand Istanbul Levent
Tarih : 7 Mart Çarşamba
Saat : 09:30
TÜRKONFED 3. İş Dünyasında Kadın Raporu
Yer: Wyndham Grand İstanbul / Mozart Salonu
Tarih: 7 Mart
Saat: 09:30
Kiğılı Ekonomi Toplantısı
Yer : Raffles Hotel
Tarih : 7 Mart Çarşamba
Saat : 10:00
Avrasya Pencere, Cam ve Kapı Fuarı
Yer : Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi
Tarih : 7 - 10 Mart
Saat : 09:00
Kadın Liderliğinde İş İnsanları
Yer: Altınbaş Üniversitesi Mahmutbey Yerleşkesi
Tarih: 7 Mart
Saat: 12:00
Kadın Girişimcileri Destekleme Seminerleri
Yer : IdeaSoft Genel Merkezi
Tarih : 8 Mart
Saat : 10:00
Daikin Sakura Kadın Teknisyenler Programı
Yer : Daikin Solution Plaza fuha İstanbul
Tarih : 8 Mart
Saat : 09:00
TÜBA - Rüzgar Enerjisi Teknolojileri Çalıştayı ve Paneli
Yer : Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi
Tarih : 8 Mart Perşembe
Saat : 10:00
Sabri Ülker Vakfı “Fazla Tuzu Azalt, Ömrünü Uzat” Kampanyası
Yer : Swissotel The Bosphorus / Luzern Salonu
Tarih : 8 Mart Perşembe
Saat : 10:00
BİM Basın Toplantısı
Yer: Shangri-La Otel / Bosphorus Balo Salonu 1
Tarih: 8 Mart
Saat: 10:00
Teknolojide Lider Kadınlar
Yer: Raffles Otel
Tarih: 8 Mart
Saat: 14:00
İTÜ İşletme Mühendisliği 19. Yönetim Bilimleri Kongresi
Yer : İTÜ Maçka Yerleşkesi
Tarih : 8-10 Mart
Saat : 10:00
Home & Concept Fuarı
Yer: İstanbul Fuar Merkezi
Tarih: 8-11 Mart
Saat: 10:00
TÜBA - Nükleer Enerji Çalıştayı ve Paneli
Yer : Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi
Tarih : 9 Mart Cuma
Saat : 10:00
Master of Cake – Pastacılık Festivali
Yer : Elite World Europe Hotel
Tarih : 10-11 Mart
Saat : 10:00
Yerel Mutfak Global Lezzet
Yer : Hilton İstanbul Bosphorus / Lalezar Meyhanesi
Tarih : 8-9-10 Mart
Saat : 10:00
25. Uluslararası WIN EURASIA 2018
Yer : TÜYAP İstanbul Kongre Merkezi
Tarih : 15-18 Mart
Saat : 10:00
İstanbul Oyuncak Fuarı
Yer : TÜYAP İstanbul Kongre Merkezi
Tarih : 22-25 Mart
Saat : 10:00
Dünya Değirmen Makineleri Teknolojileri ve Yan Sanayi Fuarı
Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi
Tarih: 29 Mart – 1 Nisan
Saat: 10:00