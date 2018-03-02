İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Seçim, Demokrasi ve Seçim Sistemleri
Yer : MEF Üniversitesi Maslak Kampüsü
Tarih : 2 Mart
Saat : 09:00
Borusan Holding "Vizyon Paylaşım Toplantısı"
Yer : SALT Galata
Tarih : 2 Mart
Saat : 10:30
ZTT Cable ‘Hep Birlikte Yarınlara, Buluşma Noktası Türkiye!’ Kurumsal Lansmanı
Yer : Swiss Otel Ankara
Tarih : 2 Mart Cuma
Saat : 18:45
2. Doğrudan Satış Konferansı
Yer : Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall
Tarih : 2 Mart
Saat : 09:30
Ulusal Süt Konseyi Basın Toplantısı
Yer : The Marmara Otel Taksim
Tarih : 2 Mart Cuma
Saat : 10:30
TÜSİAD TV Dizilerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi Tanıtımı
Yer : Intercontinental Hotel
Tarih : 5 Mart
Saat : 10:30
DemirDöküm Basın Sohbet Buluşması
Yer : Grand Hyatt Otel / The Mansion Study
Tarih : 6 Mart
Saat : 09:45
ABank Basın Toplantısı
Yer : Four Seasons Bosphorus Hotel / Atik Paşa Salonu
Tarih : 6 Mart Salı
Saat : 10:00
5. Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesi ve Fuarı
Yer : Pullman İstanbul Convention Center
Tarih : 6-7 Mart
Saat : 10:00
3. İş Dünyasında Kadın: Gerçekler, Engeller ve Çözümler Raporu
Yer : Wyndham Grand Istanbul Levent
Tarih : 7 Mart Çarşamba
Saat : 09:30
Kiğılı Ekonomi Toplantısı
Yer : Raffles Hotel
Tarih : 7 Mart Çarşamba
Saat : 10:00
Avrasya Pencere, Cam ve Kapı Fuarı
Yer : Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi
Tarih : 7 - 10 Mart
Saat : 09:00
Kadın Girişimcileri Destekleme Seminerleri
Yer : IdeaSoft Genel Merkezi
Tarih : 8 Mart
Saat : 10:00
Daikin Sakura Kadın Teknisyenler Programı
Yer : Daikin Solution Plaza fuha İstanbul
Tarih : 8 Mart
Saat : 09:00
TÜBA - Rüzgar Enerjisi Teknolojileri Çalıştayı ve Paneli
Yer : Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi
Tarih : 8 Mart Perşembe
Saat : 10:00
Sabri Ülker Vakfı “Fazla Tuzu Azalt, Ömrünü Uzat” Kampanyası
Yer : Swissotel The Bosphorus / Luzern Salonu
Tarih : 8 Mart Perşembe
Saat : 10:00
İTÜ İşletme Mühendisliği 19. Yönetim Bilimleri Kongresi
Yer : İTÜ Maçka Yerleşkesi
Tarih : 8-10 Mart
Saat : 10:00
Home & Concept Fuarı
Yer : İstanbul Fuar Merkezi
Tarih : 8-11 Mart
Saat : 10:00
TÜBA - Nükleer Enerji Çalıştayı ve Paneli
Yer : Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi
Tarih : 9 Mart Cuma
Saat : 10:00
Master of Cake – Pastacılık Festivali
Yer : Elite World Europe Hotel
Tarih : 10-11 Mart
Saat : 10:00
Yerel Mutfak Global Lezzet
Yer : Hilton İstanbul Bosphorus / Lalezar Meyhanesi
Tarih : 8-9-10 Mart
Saat : 10:00
25. Uluslararası WIN EURASIA 2018
Yer : TÜYAP İstanbul Kongre Merkezi
Tarih : 15-18 Mart
Saat : 10:00
İstanbul Oyuncak Fuarı
Yer : TÜYAP İstanbul Kongre Merkezi
Tarih : 22-25 Mart
Saat : 10:00