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İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Yerli kripto para NeXpara, 1 Mart’ta halka arz edilecek Yer: Çırağan Palace Kempinkski, Bosphorus Salonu Tarih: 28 Şubat Çarşamba Saat: 09:00 Gyoder–Akademetre ‘Konutun Geleceği, Geleceğin Konutu’ İstanbul raporu Yer: Grand Pera /...

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Yerli kripto para NeXpara, 1 Mart’ta halka arz edilecek
Yer: Çırağan Palace Kempinkski, Bosphorus Salonu
Tarih: 28 Şubat Çarşamba
Saat: 09:00

Gyoder–Akademetre ‘Konutun Geleceği, Geleceğin Konutu’ İstanbul raporu
Yer: Grand Pera / Emek Salonu
Tarih: 28 Şubat Çarşamba
Saat: 09:30

Deutche Messe AG ile Türkiye’nin Makinecileri WIN EURASIA tanıtımı
Yer: Swissotel The Bosphorus Istanbul
Tarih: 28 Şubat Çarşamba
Saat: 10:00

Buka Basın toplantısı
Yer: Soho House
Tarih: 28 Şubat Çarşamba
Saat: 10:30

Türkiye Ziraatçılar Derneği Basın Toplantısı
Yer: Türkiye Ziraatçılar Derneği Genel Merkezi
Tarih: 28 Şubat Çarşamba
Saat: 11:0

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Geleneksel Öğle Yemeği
Yer: Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel
Tarih: 28 Şubat Çarşamba
Saat: 12:00

Gastronomi Turizmi ve Marka Şehirler
Yer: UCLG-MEWA Genel Sekreterliği
Tarih: 28 Şubat
Saat: 15:00

SAP Türkiye Hızlan Farkyarat: Üniversiteli Sosyal Girişimciler için Yol Haritası Projesi
Yer: Ashoka Vakfı Ofisi
Tarih: 28 Şubat Çarşamba
Saat: 18:15

AVM Yatırımları Konferansı
Yer: Wyndham Grand Levent
Tarih: 1 Mart Perşembe
Saat: 08:15

Sales Network “TALKS”
Yer: Hilton Convention Center
Tarih: 1 Mart Perşembe
Saat: 09:15

Aktif Bank İnnovaban Basın Toplantısı
Yer: Four Seasons Hotel
Tarih: 1 Mart Perşembe
Saat: 10:30

Klaudios Ptolemaios’un Coğrafya El Kitabı Tanıtımı
Yer: İTÜ Ayazağa Yerleşkesi Rektörlük Senato Salonu
Tarih: 1 Mart
Saat: 10:30

Danfoss Dünya Başkanı Kim Fausing Basın Buluşması
Yer: Danfoss Türkiye AND Plaza
Tarih: 1 Mart Perşembe
Saat: 13:30

ZTT Cable ‘Hep Birlikte Yarınlara, Buluşma Noktası Türkiye!’ Kurumsal Lansmanı
Yer: Swiss Otel Ankara
Tarih: 2 Mart Cuma
Saat: 18:45

TÜSİAD TV Dizilerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi Tanıtımı
Yer: Intercontinental Hotel
Tarih: 5 Mart
Saat: 10:30

DemirDöküm Basın Sohbet Buluşması
Yer: Grand Hyatt Otel / The Mansion Study
Tarih: 6 Mart
Saat: 09:45

ABank Basın Toplantısı
Yer: Four Seasons Bosphorus Hotel / Atik Paşa Salonu
Tarih: 6 Mart Salı
Saat: 10:00

Kiğılı Ekonomi Toplantısı
Yer: Raffles Hotel
Tarih: 7 Mart Çarşamba
Saat: 10:00

TÜBA - Rüzgar Enerjisi Teknolojileri Çalıştayı ve Paneli
Yer: Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi
Tarih: 8 Mart Perşembe
Saat: 10:00

Sabri Ülker Vakfı “Fazla Tuzu Azalt, Ömrünü Uzat” Kampanyası
Yer: Swissotel The Bosphorus / Luzern Salonu
Tarih: 8 Mart Perşembe
Saat: 10:00

İTÜ İşletme Mühendisliği 19. Yönetim Bilimleri Kongresi
Yer: İTÜ Maçka Yerleşkesi
Tarih: 8-10 Mart
Saat: 10:00

Home&Concept Fuarı
Yer: İstanbul Fuar Merkezi
Tarih: 8-11 Mart
Saat: 10:00

TÜBA - Nükleer Enerji Çalıştayı ve Paneli
Yer: Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi
Gün: 9 Mart Cuma
Saat: 10:00

Master of Cake – Pastacılık Festivali
Yer: Elite World Europe Hotel
Tarih: 10-11 Mart
Saat: 10:00

Yerel Mutfak Global Lezzet
Yer: Hilton İstanbul Bosphorus / Lalezar Meyhanesi
Tarih: 8-9-10 Mart
Saat: 10:00

Ulusal Süt Konseyi Basın Toplantısı
Yer: The Marmara Otel Taksim
Tarih: 2 Mart Cuma
Saat: 10:30

 

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