İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ
10. Türkiye Enerji Zirvesi Tarih : 6-8 Ekim Yer : Regnum Carya Hotel/Antalya Eczacıbaşı Tıp Ödülleri töreni Tarih : 8 Ekim Yer : İş Sanat Konser Salonu, Levent Saat : 19.00 Mercedes-Benz Fashion Week Tarih : 8-11 Ekim Yer...
10. Türkiye Enerji Zirvesi
Tarih : 6-8 Ekim
Yer : Regnum Carya Hotel/Antalya
Eczacıbaşı Tıp Ödülleri töreni
Tarih : 8 Ekim
Yer : İş Sanat Konser Salonu, Levent
Saat : 19.00
Mercedes-Benz Fashion Week
Tarih : 8-11 Ekim
Yer : Zorlu PSM
TÇMB Uluslararası Teknik Seminer ve Sergisi
Tarih : 8-11 Ekim
Yer : Antalya,Belek
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi
Tarih : 9 Ekim
Yer : Boğaziçi Üniversitesi, Albett Long Hall
Saat : 10.00
GE Sağlık Türkiye, Sephora Türkiye ve Ups Basın Daveti
Tarih : 9 Ekim
Yer : Sofa Hotel,Hallarts Salonu/Nişantaşı
Saat : 10.30
Erka Turizm Basın Toplantısı
Tarih : 9 Ekim
Yer : Feriye
Saat : 12.00
Yetenek Yönetimi Konferansı
Tarih : 10 Ekim
Yer : Crown Plaza Asia, İstanbul
Saat : 10.00
KAGİDER ve Tuborg Basın Toplantısı
Tarih : 10 Ekim
Yer : Conrad İstanbul, Jr. Balo Salonu
Saat : 11.00
Istanbul Jewelry Show
Tarih : 10-13 Ekim
Yer : CNR Expo, Istanbul Fuar Merkezi
Saat : 11.30
ALUEXPO 2019
Tarih : 10-12 Ekim
Yer : İstanbul Fuar Merkezi, Bakırköy
Saat : 10.00-18.00
Sensobright Basin Toplantısı
Tarih : 11 Ekim
Yer : Divan İstanbul, Taksim
Saat : 10.00
MMA IMPACT İstanbul 2019 konferansı
Tarih : 14 Ekim
Yer : The Ritz-Carlton Istanbul
Quasar Basın Toplantısı
Tarih : 15 Ekim
Yer : Quasar İstanbul
Saat : 09.00
Antwell İyi Yaşam Evleri Basın Toplantısı
Tarih : 15 Ekim
Yer : 10.00
Saat : Antwell, Üsküdar
"Allianz Teknik" Deprem Ve Yangın Test Ve Eğitim Merkezi Açılışı
Tarih : 15 Ekim
Yer : Türk-Alman Üniversitesi
Saat : 10.30
BREF ile Kıyılarda Temizlik Dalgası
Tarih : 15 Ekim
Yer : Kilyos Kısırkaya Sahili
Saat : 10.45
Doğan Tekeli ile 60 Yılı Aşan Mimarlığı Üzerine
Tarih : 15 Ekim
Yer : SALT Galata, Oditoryum
Saat : 19.00
Foriba ve Sovos
Tarih : 16 Ekim
Yer : Wyndham Grand,Levent
Saat : 9.30
İDDMİB İlk 10 Aylık Değerlendirme Toplantısı
Tarih : 16 Ekim
Yer : Wyndham Grand İstanbul,Levent
Saat : 10.00
İstanbul Avrasya Blockchain Zirvesi
Tarih : 18-19 Ekim
Saat : 09.00
Blockchain Türkiye Platformu 1. Yıl Dönümü Etkinliği
Tarih : 24 Ekim
Yer : E-Spor Arena, Maslak
Saat : 09.00
2. Uluslararası Tarım ve Gıda Etiği Kongresi
Tarih : 24-25 Ekim
Yer : İzmir
Connect for Creativity-Yaratıcı Katalizör
Tarih : 5-6 Aralık
Yer : Abdullah Gül Üniversitesi
Marka Konferansı
Tarih : 18-19 Aralık
Yer : Çırağan Sarayı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
|İmsak
|05:38
|Güneş
|07:02
|Öğle
|12:56
|İkindi
|16:06
|Akşam
|18:40
|Yatsı
|19:59
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2