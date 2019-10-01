İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ
Sektörel Performans Değerlendirme Ödül Organizasyon Tarih : 1 Ekim Yer : İstanbul Mercure Otel Saat : 10.00 InGame Group ve Ay Yapım Tarih : 1 Ekim Yer : Nonstop Zula Espor Merkezi, Demirören İstiklal Saat : 11.00 Tamoniki.com...
Sektörel Performans Değerlendirme Ödül Organizasyon
Tarih : 1 Ekim
Yer : İstanbul Mercure Otel
Saat : 10.00
InGame Group ve Ay Yapım
Tarih : 1 Ekim
Yer : Nonstop Zula Espor Merkezi, Demirören İstiklal
Saat : 11.00
Tamoniki.com Basın Toplantısı
Tarih : 1 Ekim
Yer : Wyndham Grand Levent, Hezarfen Salonu
Saat : 10.30
Hitit Bilişim Crane Cargo Lansmanı
Tarih : 2 Ekim
Yer : Mövenpick Hotel, Levent
Saat : 9.30
İstanbul Moda Konferansı
Tarih : 2-3 Ekim
Yer : Çırağan Sarayı,Balo salonu
Saat : 8.30-17.00
AYMOD - Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı
Tarih : 2-5 Ekim
Yer : CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi
Saat : 10.00-18.00
CDEK CIS E-Commerce Summit 2019
Tarih : 3 Ekim
Yer : @meeting/Maslak Sun Plaza
Saat : 10.00
Türkiye Sigorta Birliği Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı
Tarih : 3 Ekim
Yer : Sheraton Grand İstanbul,Ataşehir
Saat : 14.30
BKM Bilgi Güvenliği Basın Toplantısı
Tarih : 7 Ekim
Yer : Hotel Les Ottomans, Beşiktaş
Saat : 10.00-12.30
FASHION ON THE FEST
Tarih : 7 Ekim
Yer : Feriye Palace
Saat : 11.00
10. Türkiye Enerji Zirvesi
Tarih : 6-8 Ekim
Yer : Regnum Carya Hotel/Antalya
10. Türkiye Enerji Zirvesi
Tarih : 8-9 Ekim
Yer : Regnum Carya Hotel/Antalya
TÇMB Uluslararası Teknik Seminer ve Sergisi
Tarih : 8-11 Ekim
Yer : Antalya,Belek
Foriba ve Sovos
Tarih : 16 Ekim
Yer : Wyndham Grand,Levent
Saat : 9.30
2. Uluslararası Tarım ve Gıda Etiği Kongresi
Tarih : 24-25 Ekim
Yer : İzmir
Marka Konferansı
Tarih : 18-19 Aralık
Yer : Çırağan Sarayı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
|İmsak
|05:30
|Güneş
|06:54
|Öğle
|12:59
|İkindi
|16:16
|Akşam
|18:53
|Yatsı
|20:12
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|14
|2. Fenerbahçe
|6
|11
|3. Gazişehir
|6
|11
|4. Trabzonspor
|6
|9
|5. Sivasspor
|6
|9
|6. Konyaspor
|6
|9
|7. Galatasaray
|6
|9
|8. Başakşehir
|6
|8
|9. Denizlispor
|6
|8
|10. Antalyaspor
|6
|8
|11. Ankaragücü
|6
|8
|12. Çaykur Rizespor
|6
|8
|13. Malatyaspor
|6
|7
|14. Kasımpaşa
|6
|7
|15. Göztepe
|6
|6
|16. Beşiktaş
|6
|5
|17. Kayserispor
|6
|3
|18. Gençlerbirliği
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Akhisar Bld.Spor
|6
|13
|2. Bursaspor
|6
|12
|3. Ümraniye
|6
|11
|4. Hatayspor
|6
|11
|5. Adana Demirspor
|6
|10
|6. Balıkesirspor
|6
|10
|7. Keçiörengücü
|6
|10
|8. Osmanlıspor
|6
|10
|9. Fatih Karagümrük
|6
|9
|10. İstanbulspor
|6
|9
|11. Altay
|6
|9
|12. Erzurum BB
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Altınordu
|6
|5
|15. Menemen Belediyespor
|6
|4
|16. Boluspor
|6
|2
|17. Giresunspor
|6
|2
|18. Eskişehirspor
|6
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|21
|2. Man City
|7
|16
|3. Leicester City
|7
|14
|4. Arsenal
|7
|12
|5. West Ham
|7
|12
|6. Tottenham
|7
|11
|7. Chelsea
|7
|11
|8. Bournemouth
|7
|11
|9. Crystal Palace
|7
|11
|10. M. United
|7
|9
|11. Burnley
|7
|9
|12. Sheffield United
|7
|8
|13. Wolverhampton
|7
|7
|14. Southampton
|7
|7
|15. Everton
|7
|7
|16. Brighton
|7
|6
|17. Norwich City
|7
|6
|18. Aston Villa
|7
|5
|19. Newcastle
|7
|5
|20. Watford
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|15
|2. Granada
|7
|14
|3. Atletico Madrid
|7
|14
|4. Barcelona
|7
|13
|5. Real Sociedad
|7
|13
|6. Sevilla
|7
|13
|7. Athletic Bilbao
|7
|12
|8. Villarreal
|7
|11
|9. Valencia
|7
|9
|10. Real Valladolid
|7
|9
|11. Eibar
|7
|8
|12. Levante
|7
|8
|13. Osasuna
|7
|8
|14. Deportivo Alaves
|7
|8
|15. Real Betis
|7
|8
|16. Getafe
|7
|7
|17. Celta de Vigo
|7
|6
|18. Espanyol
|7
|5
|19. Mallorca
|7
|4
|20. Leganés
|7
|2