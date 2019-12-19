İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ
4. Enerjide Ar-Ge Çalıştayı Tarih : 18-19 Aralık 2019 Yer : Ankara Marka Konferansı, ‘Ece Ege & Ayşe Ege, MARKA'nın 20'nci yılında sahnede’ Etkinliği Tarih : 18-19 Aralık 2019 Yer : Çırağan Sarayı Müsiad...
4. Enerjide Ar-Ge Çalıştayı
Tarih : 18-19 Aralık 2019
Yer : Ankara
Marka Konferansı, ‘Ece Ege & Ayşe Ege, MARKA'nın 20'nci yılında sahnede’ Etkinliği
Tarih : 18-19 Aralık 2019
Yer : Çırağan Sarayı
Müsiad – Abies Kamu Tedarikçileri Fuarı
Tarih : 19 - 21 Aralık 2019
Yer : İstanbul Fuar Merkezi
Saat : 09:00 – 17:00
2019 Madrid İklim Zirvesi – COP25’ten İzlenimler
Tarih : 19 Aralık 2019 Perşembe
Yer : Sabancı Üniversitesi
Saat : 18:00 – 20:00
Türkiye İMSAD Gündem Buluşmaları Etkinliği
Tarih : 19 Aralık 2019 Perşembe
Yer : İstanbul Sanayi Odası (İSO)
Saat : 09:00 – 12:00
Unifree Basın Toplantısı
Tarih : 19 Aralık 2019 Perşembe
Yer : Swissotel
Saat : 09:30 – 11:30
BNP Paribas Cardif - InsurTech İnovasyon Challenge Programı
Tarih : 19 Aralık 2019 Perşembe
Yer : Kolektif House
Saat : 09:45 – 16:30
PARİBU BİTCOİN VE KRİPTO Para basın Daveti
Tarih : 19 Aralık 2019 Perşembe
Yer : Feriye Palace
Saat : 09:30 – 11:30
HORECA Yiyecek Endüstrisi Buluşmaları Basın Toplantısı
Tarih : 19 Aralık 2019 Perşembe
Yer : Point Otel
Saat : 09:30 – 13:00
Cupcake 19 Festivali
Tarih : 20 Aralık 2019 Cuma
Yer : İstinye Üniversitesi
Saat :11:15 – 12:15
Hizmet İhracatçıları Buluşması ve Ödül Töreni daveti
Tarih : 21 Aralık 2019 Cumartesi
Yer : İstanbul Kongre Merkezi
Saat : 12:00 – 16:00
Türk Hava Yolları / ACE of M.I.C.E Fuarı
Tarih : 22 - 24 Ocak 2020
Yer : Istanbul Congress Center – ICC
Saat : 09:00 – 17:30
Deloitte Global Mobil Kullanıcı Araştırması 2019
Tarih : 24 Aralık 20198 Salı
Yer : Wyndham Grand İstanbul
Saat : 09:30 – 11.30
OPPO Medya Buluşması Daveti
Tarih : 26 Aralık 2019 Perşembe
Yer : The Stay Bosphorus Hotel
Saat : 09:30 – 12:00
İKMİB - Günü kurtar Basın Daveti
Tarih : 8 Ocak 2020 ÇArşamba
Saat : 09:00 – 12:00
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
|İmsak
|06:45
|Güneş
|08:18
|Öğle
|13:06
|İkindi
|15:24
|Akşam
|17:45
|Yatsı
|19:12
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|15
|33
|2. Başakşehir
|15
|27
|3. Beşiktaş
|15
|27
|4. Trabzonspor
|15
|26
|5. Fenerbahçe
|15
|25
|6. Galatasaray
|15
|24
|7. Malatyaspor
|15
|23
|8. Alanyaspor
|15
|23
|9. Denizlispor
|15
|21
|10. Göztepe
|15
|20
|11. Gaziantep FK
|15
|20
|12. Gençlerbirliği
|15
|17
|13. Çaykur Rizespor
|15
|17
|14. Kasımpaşa
|15
|15
|15. Konyaspor
|15
|15
|16. Antalyaspor
|15
|13
|17. Kayserispor
|15
|10
|18. Ankaragücü
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|15
|33
|2. Erzurum BB
|15
|27
|3. Akhisar Bld.Spor
|15
|26
|4. Ümraniye
|15
|25
|5. Menemen Belediyespor
|15
|25
|6. Bursaspor
|15
|24
|7. Fatih Karagümrük
|15
|23
|8. Keçiörengücü
|15
|22
|9. Balıkesirspor
|15
|20
|10. Altay
|15
|20
|11. Giresunspor
|15
|19
|12. İstanbulspor
|15
|18
|13. Adana Demirspor
|15
|18
|14. Altınordu
|15
|14
|15. Osmanlıspor
|15
|11
|16. Boluspor
|15
|11
|17. Adanaspor
|15
|9
|18. Eskişehirspor
|15
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|49
|2. Leicester City
|17
|39
|3. Man City
|17
|35
|4. Chelsea
|17
|29
|5. Tottenham
|17
|26
|6. M. United
|17
|25
|7. Sheffield United
|17
|25
|8. Wolverhampton
|17
|24
|9. Crystal Palace
|17
|23
|10. Arsenal
|17
|22
|11. Newcastle
|17
|22
|12. Burnley
|17
|21
|13. Brighton
|17
|20
|14. Bournemouth
|17
|19
|15. West Ham
|17
|19
|16. Everton
|17
|18
|17. Aston Villa
|17
|15
|18. Southampton
|17
|15
|19. Norwich City
|17
|12
|20. Watford
|17
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|17
|36
|2. Real Madrid
|17
|36
|3. Sevilla
|17
|31
|4. Getafe
|17
|30
|5. Atletico Madrid
|17
|29
|6. Real Sociedad
|17
|28
|7. Athletic Bilbao
|17
|27
|8. Valencia
|17
|27
|9. Granada
|17
|24
|10. Osasuna
|17
|23
|11. Levante
|17
|23
|12. Real Betis
|17
|23
|13. Villarreal
|17
|22
|14. Deportivo Alaves
|17
|19
|15. Real Valladolid
|17
|19
|16. Eibar
|17
|16
|17. Mallorca
|17
|15
|18. Celta de Vigo
|17
|14
|19. Leganés
|17
|10
|20. Espanyol
|17
|10