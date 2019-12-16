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İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

TURCOMONEY Ödül Töreni Tarih : 16 Aralık 2019 Pazartesi Yer    : WOW Otel İstanbul Saat  : 19:00 – 23:00 BP Türkiye KSS lansmanı Basın Toplantısı Tarih: 16 Aralık 2019 Pazartesi Yer: Raffles İstanbul Saat: 19.30 Bahçeşehir...

EKONOMİ 16.12.2019, 09:00
İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

TURCOMONEY Ödül Töreni
Tarih : 16 Aralık 2019 Pazartesi
Yer    : WOW Otel İstanbul
Saat  : 19:00 – 23:00

BP Türkiye KSS lansmanı Basın Toplantısı
Tarih: 16 Aralık 2019 Pazartesi
Yer: Raffles İstanbul
Saat: 19.30

Bahçeşehir Üniversitesi Küresel Göç Paneli
Tarih : 16 Kasım 2019 Pazartesi
Yer    : Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Güney Kampüsü
Saat  : 10:00 – 12:00

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Basın Toplantısı
Tarih : 17 Aralık 2019 Salı
Yer    : Swissotel The Bosphorus
Saat  : 13:30 – 17:00       

Ekonomik Sorunlar ve Çözüm Yolları Çalıştayı
Tarih : 17 Aralık 2019 Salı
Yer    : Yeditepe Üniversitesi
Saat  : 10:00 – 18:00

Skandal/ CGV Mars Dağıtım Film Gösterimi
Tarih :  17 Aralık 2019 Salı
Yer    : Cinemaximum Kanyon
Saat  : 10:00 – 13:00

Tatilbudur.com Basın Toplantısı
Tarih : 17 Aralık 2019 Salı
Yer    : The Ritz Carton Otel
Saat  : 10:00 – 11:00

UNIDO Demonstrasyon Projesi İstanbul Tematik Toplantısı
Tarih : 17 Aralık 2019 Salı
Yer    : İstanbul Fairmont Quasar
Saat  : 09:00 – 16:00

BEETECH 2019 En İyi Uygulamalar Konferansı
Tarih : 17- 18 Aralık 2019
Yer    : Teknokent ARI
Saat  : 10:00 – 16:00

Warmhaus yeni yerli ürünleri lansman Daveti
Tarih : 18 Aralık 2019, Çarşamba
Yer    : St. Regis İstanbul
Saat  : 09:30 – 11:30

Fintech Devrimi: Yeni Nesil Finans Teknolojisinin İnşası Paneli
Tarih : 18 Aralık 2019 Çarşamba
Yer    : Polat Bosphorus Otel
Saat  : 19:00 – 21:00

4. Enerjide Ar-Ge Çalıştayı
Tarih : 18-19 Aralık 2019
Yer    : Ankara

Marka Konferansı, ‘Ece Ege & Ayşe Ege, MARKA'nın 20'nci yılında sahnede’ Etkinliği
Tarih : 18-19 Aralık 2019
Yer   : Çırağan Sarayı

Türkiye İMSAD Gündem Buluşmaları Etkinliği
Tarih : 19 Aralık 2019 Perşembe
Yer    : İstanbul San​ayi Odası (İ​SO)
Saat  : 09:00 – 12:00

Unifree Basın Toplantısı
Tarih : 19 Aralık 2019 Perşembe
Yer    : Swissotel
Saat  : 09:30 – 11:30

BNP Paribas Cardif - InsurTech İnovasyon Challenge Programı
Tarih : 19 Aralık 2019 Perşembe
Yer    : Kolektif House
Saat  : 09:45 – 16:30

PARİBU BİTCOİN VE KRİPTO Para basın Daveti
Tarih : 19 Aralık 2019 Perşembe
Yer    : Feriye Palace
Saat  : 09:30 – 11:30

HORECA Yiyecek Endüstrisi Buluşmaları Basın Toplantısı
Tarih : 19 Aralık 2019 Perşembe
Yer    : Taksim Point Otel
Saat  : 09:30 – 13:00

Türk Hava Yolları / ACE of M.I.C.E Fuarı
Tarih : 22 - 24 Ocak 2020
Yer    : Istanbul Congress Center – ICC
Saat  : 09:00 – 17:30

İKMİB - SAVE THE DATE/ Günü kurtar Basın Daveti
Tarih : 8 Ocak 2020 Çarşamba
Saat  : 09:00 – 12:00

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