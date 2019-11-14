İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ
Yükselen Çelik Halka Arz Gong Töreni Tarih : 14 Kasım 2019 Perşembe Yer : Borsa İstanbul Saat : 08:45 – 11:30 TÜRKİYE- KANADA 16. ortak yıllık konferansı Tarih : 14 Kasım 2019 Perşembe Yer : InterContinental İstanbul...
Yükselen Çelik Halka Arz Gong Töreni
Tarih : 14 Kasım 2019 Perşembe
Yer : Borsa İstanbul
Saat : 08:45 – 11:30
TÜRKİYE- KANADA 16. ortak yıllık konferansı
Tarih : 14 Kasım 2019 Perşembe
Yer : InterContinental İstanbul Otel
Saat : 08:30 – 15:30
BİLGİ & Workinton İş Birliği Lansmanı
Tarih : 14 Kasım 2019 Perşembe
Yer : Levent 199
Saat : 19:30 – 21:30
ECHO SUMMIT E-Ticaret Zirvesi
Tarih : 14 Kasım 2019 Perşembe
Yer : Hilton İstanbul Bomonti
Saat : 08:30-18.30
İZODER 5. Yalıtım Semineri
Tarih : 14 Kasım 2019 Perşembe
Yer : Shimall Otel ve Kongre Merkezi
Design Week Turkey 2019 ((Türkiye Tasarım Haftası)
Tarih : 14 – 17 Kasım 2019
Yer : Haliç Kongre Merkezi
Saat : 10:00 – 18:15
8. Endüstriyel ve Mimari Doğal Taş Tasarımı Doğal Taş Tasarım Yarışması Ödülleri (Design Week)
Tarih : 14 Kasım 2019 Perşembe
Yer : Haliç Kongre Merkezi
Saat : 17:00 – 18:00
Sabancı Üniversitesi Center of Excellence in Finance(CEF) Dünya Bankası Ekonomisti Aslı Demirgüç Konferansı
Tarih : 15 Kasım 2019 Cuma
Yer : Sabancı Center
Saat : 12:00 – 15:00
GÜYAD "Yenilenebilir Enerjide Finansman Zirvesi" Sempozyumu
Tarih : 15 Kasım 2019 Cuma
Yer : Raffles Otel
Saat : 14.00
İstanbul İhracatçı Birlikleri Ulusal Gemi ve Yat Tasarım Yarışması Ödül Töreni
Tarih : 15 Kasım 2019 Cuma
Yer : Plaza Otel - Kurtköy
Saat : 19:00 – 21:30
İstinye Üniversitesi 2020’ye girerken Türkiye ve dünya ekonomisi konferansı
Tarih : 15 Kasım 2019 Cuma
Yer : İstinye Üniversitesi Topkapı Kampusu
Saat : 16:45 – 18:30
EMIB - III. Hayatımız Maden Çalıştayı
Tarih : 16 Kasım 2019 Cumartesi
Yer : İzmir Swiss Hotel
Saat : 09.00 – 22:00
VEX Robotics Turnuvası
Tarih : 16 Kasım 2019 Cumartesi
Yer : Nişantaşı Üniversitesi NEOTECH Kampüs
Saat : 12:00
İstanbul Ticaret Odası (İTO) ‘Geçmişten Geleceğe Kapalıçarşı’ kitap tanıtımı daveti
Tarih : 17 Kasım 2019 Pazar
Yer : Kapalıçarşı – Nuruosmaniye kapısı
Saat : 14:00 – 16:00
4. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi
Tarih : 19 – 20 Kasım 2019
Yer : Wyndham Grand
Saat : 09:00 – 19:00
Uluslararası Leasing Konferansı
Tarih : 20 – 21 Kasım 2019
Yer : Grand Hyatt Otel
Mobile Fest Etkinliği
Tarih : 21 – 24 Kasım 2019 Perşembe
Yer : Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi
Saat : 09:00 – 19:00
PERYÖN 27. İnsan Yönetimi Kongresi
Tarih : 21 – 22 Kasım 2019
Yer : Lütfi Kırdar Kongre Merkezi
Özel Yönetim Kurulu Üyeliği İhtisas Programı Etkinliği
Tarih : 22 -23 Ksım 2019
Yer : Grand Hyatt Otel
Siber Asist Basın Lansmanı
Tarih : 26 Kasım 2019 Salı
Yer : Wyndham Grand Levent, Leonardo Da Vinci Salonu
Saat : 11:00 – 13:00
IFS Gelecek Yatırımcıları Zirvesi
Tarih : 27 Kasım 2019 Çarşamba
Yer : İstanbul Swissotel The Bosphorus
Big Bang Start-up Challenge
Tarih : 28 Kasım 2019 Perşembe
Yer : Uniq İstanbul
Saat : 13.00-18.00
Singapur Hava Yolları, Yeni Uçağı Airbus 350 Tanıtım Etkinliği
Tarih : 1 Aralık 2019 Pazar
Yer : İstanbul Hava limanı
Saat : 11.00 - 13.00
Perakende Günleri Etkinliği
Tarih : 4 - 5 Aralık 2019
Yer : Haliç Kongre Merkezi
Saat : 09.00
Bilkent Cyberpark Gürcistan Alım Heyeti Organizasyonu
Tarih : 10 – 12 Aralık 2019
Yer : Ankara Bilkent Otel
4. Enerjide Ar-Ge Çalıştayı
Tarih : 18-19 Aralık 2019
Yer : Ankara
Marka Konferansı, ‘Ece Ege & Ayşe Ege, MARKA'nın 20'nci yılında sahnede’ Etkinliği
Tarih : 18-19 Aralık 2019
Yer : Çırağan Sarayı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
|İmsak
|06:16
|Güneş
|07:44
|Öğle
|12:54
|İkindi
|15:29
|Akşam
|17:53
|Yatsı
|19:16
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|11
|21
|2. Fenerbahçe
|11
|20
|3. Trabzonspor
|11
|19
|4. Alanyaspor
|11
|19
|5. Başakşehir
|11
|19
|6. Galatasaray
|11
|19
|7. Malatyaspor
|11
|18
|8. Beşiktaş
|11
|18
|9. Gaziantep FK
|11
|15
|10. Çaykur Rizespor
|11
|14
|11. Göztepe
|11
|13
|12. Konyaspor
|11
|13
|13. Kasımpaşa
|11
|12
|14. Denizlispor
|11
|11
|15. Antalyaspor
|11
|11
|16. Gençlerbirliği
|11
|10
|17. Ankaragücü
|11
|9
|18. Kayserispor
|11
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|11
|21
|2. Fatih Karagümrük
|11
|19
|3. Ümraniye
|11
|18
|4. Balıkesirspor
|11
|18
|5. Akhisar Bld.Spor
|11
|18
|6. Erzurum BB
|11
|18
|7. Keçiörengücü
|11
|18
|8. Bursaspor
|11
|17
|9. Menemen Belediyespor
|11
|17
|10. Altay
|11
|15
|11. Adana Demirspor
|11
|12
|12. İstanbulspor
|11
|12
|13. Giresunspor
|11
|12
|14. Boluspor
|11
|10
|15. Osmanlıspor
|11
|10
|16. Adanaspor
|11
|8
|17. Altınordu
|11
|7
|18. Eskişehirspor
|11
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|12
|34
|2. Leicester City
|12
|26
|3. Chelsea
|12
|26
|4. Man City
|12
|25
|5. Sheffield United
|12
|17
|6. Arsenal
|12
|17
|7. M. United
|12
|16
|8. Wolverhampton
|12
|16
|9. Bournemouth
|12
|16
|10. Burnley
|12
|15
|11. Brighton
|12
|15
|12. Crystal Palace
|12
|15
|13. Newcastle
|12
|15
|14. Tottenham
|12
|14
|15. Everton
|12
|14
|16. West Ham
|12
|13
|17. Aston Villa
|12
|11
|18. Watford
|12
|8
|19. Southampton
|12
|8
|20. Norwich City
|12
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|12
|25
|2. Real Madrid
|12
|25
|3. Atletico Madrid
|13
|24
|4. Sevilla
|13
|24
|5. Real Sociedad
|13
|23
|6. Athletic Bilbao
|13
|20
|7. Getafe
|13
|20
|8. Granada
|13
|20
|9. Valencia
|13
|20
|10. Osasuna
|13
|19
|11. Villarreal
|13
|18
|12. Levante
|13
|17
|13. Real Valladolid
|13
|17
|14. Deportivo Alaves
|13
|15
|15. Eibar
|13
|15
|16. Mallorca
|13
|14
|17. Real Betis
|13
|13
|18. Celta de Vigo
|13
|9
|19. Espanyol
|13
|8
|20. Leganés
|13
|6