İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ
Endüstriyel Kaplama Teknolojileri Fuarı Tarih : 7-9 Kasım 2019 Yer : İstanbul Fuar Merkezi, 9-10 Hall Saat : 10.00-18.00 IAEC - Uluslararası Otomotiv Mühendisliği: ‘Elektrikli araçların geleceği’ konferansı Tarih : 7-8 Kasım...
Endüstriyel Kaplama Teknolojileri Fuarı
Tarih : 7-9 Kasım 2019
Yer : İstanbul Fuar Merkezi, 9-10 Hall
Saat : 10.00-18.00
IAEC - Uluslararası Otomotiv Mühendisliği: ‘Elektrikli araçların geleceği’ konferansı
Tarih : 7-8 Kasım 2019
Yer : İstanbul Swissotel The Bosphorus
Mersin Fooddays Fuarı
Tarih : 7 – 10 Kasım 2019
Yer : Mersin CNR Expo
Kâğıt Sektörü Finansal Durum Değerlendirmesi Basın Toplantısı
Tarih : 8 Kasım 2019 Cuma
Yer : Hilton Istanbul Bosphorus
Saat : 10:00 – 12:00
Avrupa İslami Finans ve Ekonomi Akademisi Konferansı
Tarih : 8 Kasım 2019 Cuma
Yer : MÜSİAD GENEL MERKEZ
Saat : 09:45 – 16:30
Viessmann 25. Yıl Toplantısı Basın Daveti
Tarih : 8 Kasım 2019 Cuma
Yer : Four Seasons Bosphorus Otel
Saat : 10.00 – 12.00
SALT Beyoğlu Kış Bahçesi'nde Konuşma: Bir Bitki Ressamının Hikayesi etkinliği,
Tarih : 9 Kasım 2019 Cumartesi
Yer : Salt Beyoğlu
Saat : 11:00
Amadeus Executive Summit Seyahat Endüstrisi Zirvesi
Tarih : 11 Kasım 2019 Pazartesi
Yer : Ritz Carlton Otel
Saat : 10:30 – 15:00
Endüstriyel Kontrol Sistemleri (EKS) Siber Güvenlik Konferansı
Tarih : 13 Kasım 2019 Çarşamba
Yer : Wyndham Hotel-Ankara
Saat : 08:00 – 17:00
GÜYAD "Yenilenebilir Enerjide Finansman Zirvesi" Sempozyumu
Tarih : 15 Kasım 2019 Cuma
Yer : Raffles Otel
Saat : 14.00
PERYÖN 27. İnsan Yönetimi Kongresi
Tarih : 21 – 22 Kasım 2019
Yer : Lütfi Kırdar Kongre Merkezi
Big Bang Start-up Challenge
Tarih : 28 Kasım 2019 Perşembe
Yer : Uniq İstanbul
Saat : 13.00-18.00
Singapur Hava Yolları, Yeni Uçağı Airbus 350 Tanıtım Etkinliği
Tarih : 1 Aralık 2019 Pazar
Yer : İstanbul Hava limanı
Saat : 11.00 - 13.00
Perakende Günleri Etkinliği
Tarih : 4- 5 Aralık 2019
Yer : Haliç Kongre Merkezi
Saat : 09.00
Bilkent Cyberpark Gürcistan Alım Heyeti Organizasyonu
Tarih : 10 – 12 Aralık 2019
Yer : Ankara Bilkent Otel
4. Enerjide Ar-Ge Çalıştayı
Tarih : 18-19 Aralık 2019
Yer : Ankara
Marka Konferansı, ‘Ece Ege & Ayşe Ege, MARKA'nın 20'nci yılında sahnede’ Etkinliği
Tarih : 18-19 Aralık 2019
Yer : Çırağan Sarayı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
|İmsak
|06:10
|Güneş
|07:37
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:34
|Akşam
|17:59
|Yatsı
|19:21
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|10
|19
|2. Sivasspor
|10
|18
|3. Malatyaspor
|10
|17
|4. Fenerbahçe
|10
|17
|5. Trabzonspor
|10
|16
|6. Başakşehir
|10
|16
|7. Galatasaray
|10
|16
|8. Beşiktaş
|10
|15
|9. Gaziantep FK
|10
|15
|10. Konyaspor
|10
|13
|11. Kasımpaşa
|10
|12
|12. Göztepe
|10
|12
|13. Denizlispor
|10
|11
|14. Antalyaspor
|10
|11
|15. Çaykur Rizespor
|10
|11
|16. Ankaragücü
|10
|9
|17. Gençlerbirliği
|10
|7
|18. Kayserispor
|10
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|10
|20
|2. Ümraniye
|10
|17
|3. Balıkesirspor
|10
|17
|4. Akhisar Bld.Spor
|10
|17
|5. Erzurum BB
|10
|17
|6. Fatih Karagümrük
|10
|16
|7. Bursaspor
|10
|16
|8. Altay
|10
|15
|9. Keçiörengücü
|10
|15
|10. Menemen Belediyespor
|10
|14
|11. Adana Demirspor
|10
|12
|12. İstanbulspor
|10
|12
|13. Osmanlıspor
|10
|10
|14. Boluspor
|10
|9
|15. Giresunspor
|10
|9
|16. Adanaspor
|10
|8
|17. Altınordu
|10
|6
|18. Eskişehirspor
|10
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|11
|31
|2. Man City
|11
|25
|3. Leicester City
|11
|23
|4. Chelsea
|11
|23
|5. Arsenal
|11
|17
|6. Sheffield United
|11
|16
|7. Bournemouth
|11
|16
|8. Brighton
|11
|15
|9. Crystal Palace
|11
|15
|10. M. United
|11
|13
|11. Tottenham
|11
|13
|12. Wolverhampton
|11
|13
|13. West Ham
|11
|13
|14. Burnley
|11
|12
|15. Newcastle
|11
|12
|16. Aston Villa
|11
|11
|17. Everton
|11
|11
|18. Southampton
|11
|8
|19. Norwich City
|11
|7
|20. Watford
|11
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|11
|22
|2. Real Madrid
|11
|22
|3. Real Sociedad
|12
|22
|4. Atletico Madrid
|12
|21
|5. Sevilla
|12
|21
|6. Granada
|12
|20
|7. Getafe
|12
|19
|8. Villarreal
|12
|18
|9. Osasuna
|12
|18
|10. Athletic Bilbao
|12
|17
|11. Levante
|12
|17
|12. Real Valladolid
|12
|17
|13. Valencia
|12
|17
|14. Eibar
|12
|15
|15. Real Betis
|12
|13
|16. Deportivo Alaves
|12
|12
|17. Mallorca
|12
|11
|18. Celta de Vigo
|12
|9
|19. Espanyol
|12
|8
|20. Leganés
|12
|5