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İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Ekonomik ve Dijital Gelişmeler Işığında Sektörel Rekabetçilik Politikaları Tarih  : 7 Kasım 2019 Çarşamba Yer     : İstanbul Elite World Otel Saat   : 09:00 – 15:00    Öğrenciler ve Eğitime Erişim Paneli Tarih  : 7 Kasım...

EKONOMİ 07.11.2019, 09:00
İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Ekonomik ve Dijital Gelişmeler Işığında Sektörel Rekabetçilik Politikaları
Tarih  : 7 Kasım 2019 Çarşamba
Yer     : İstanbul Elite World Otel
Saat   : 09:00 – 15:00
  
Öğrenciler ve Eğitime Erişim Paneli
Tarih  : 7 Kasım 2019 Çarşamba
Yer     : Minerva Han
Saat   : 10:00 – 13:00
 
Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları (EVSİD) Derneği Basın Toplantısı
Tarih :  7 Kasım 2019 Perşembe
Yer    : Divan Otel
Saat  : 10.00
 
Axalta Grup Toz Boya Sanayicileri Basın Toplantısı
Tarih  : 7 Kasım 2019 Perşembe
Yer     : Wyndham Otel
Saat   : 09:00 – 11:30
 
11. Rekabet Kongresi: “Ekonomik ve Dijital Gelişmeler Işığında Sektörel Rekabetçilik Politikaları” daveti
Tarih  : 7 Kasım 2019 Perşembe
Yer     : İstanbul Elite World Otel
Saat   : 09:00 – 15:00
 
Youth Talks Türkiye ”Umut Dolu Bir Zirve” Etkinliği
Tarih : 7 Kasım 2019 Perşembe
Yer    : Kanyon Alışveriş Merkezi
 
Endüstriyel Kaplama Teknolojileri Fuarı
Tarih : 7-9 Kasım 2019
Yer   : İstanbul Fuar Merkezi, 9-10 Hall
Saat  : 10.00-18.00
 
IAEC - Uluslararası Otomotiv Mühendisliği: ‘Elektrikli araçların geleceği’ konferansı
Tarih : 7-8 Kasım 2019
Yer   : İstanbul Swissotel The Bosphorus
 
Mersin Fooddays Fuarı
Tarih  : 7 – 10 Kasım 2019
Yer     : Mersin CNR Expo
 
Kâğıt Sektörü Finansal Durum Değerlendirmesi Basın Toplantısı
Tarih : 8 Kasım 2019 Cuma
Yer    : Hilton Istanbul Bosphorus
Saat  : 10:00 – 12:00
 
Avrupa İslami Finans ve Ekonomi Akademisi Konferansı
Tarih  : 08 Kasım 2019 Cuma
Yer     : MÜSİAD GENEL MERKEZ
Saat   : 09:45 – 16:30
 
Viessmann 25. Yıl Toplantısı Basın Daveti
Tarih  : 8 Kasım 2019 Cuma
Yer     : Four Seasons Bosphorus Otel
Saat   : 10.00 – 12.00
 
SALT Beyoğlu Kış Bahçesi'nde Konuşma: Bir Bitki Ressamının Hikayesi etkinliği,
Tarih  : 9 Kasım 2019 Cumartesi
Yer     : Salt Beyoğlu
Saat   : 11:00

Amadeus Executive Summit Seyahat Endüstrisi Zirvesi
Tarih : 11 Kasım 2019 Pazartesi
Yer    : Ritz Carlton Otel
Saat  : 10:30 – 15:00
 
Endüstriyel Kontrol Sistemleri (EKS) Siber Güvenlik Konferansı
Tarih : 13 Kasım 2019 Çarşamba
Yer    : Wyndham Hotel-Ankara
Saat  : 08:00 – 17:00
 
GÜYAD "Yenilenebilir Enerjide Finansman Zirvesi" Sempozyumu
Tarih : 15 Kasım 2019 Cuma
Yer    : Raffles Otel
Saat  : 14.00
 
PERYÖN 27. İnsan Yönetimi Kongresi
Tarih : 21 – 22 Kasım 2019
Yer    : Lütfi Kırdar Kongre Merkezi
 
Big Bang Start-up Challenge
Tarih : 28 Kasım 2019 Perşembe
Yer   : Uniq İstanbul
Saat  : 13.00-18.00

Singapur Hava Yolları, Yeni Uçağı Airbus 350 Tanıtım Etkinliği
Tarih : 1 Aralık 2019 Pazar
Yer    : İstanbul Hava limanı
Saat  : 11.00 - 13.00
 
Perakende Günleri Etkinliği
Tarih : 4- 5 Aralık 2019
Yer    : Haliç Kongre Merkezi
Saat  : 09.00
 
Bilkent Cyberpark Gürcistan Alım Heyeti Organizasyonu
Tarih  : 10 – 12 Aralık 2019
Yer     : Ankara Bilkent Otel
 
4. Enerjide Ar-Ge Çalıştayı
Tarih : 18-19 Aralık 2019
Yer    : Ankara
 
Marka Konferansı, ‘Ece Ege & Ayşe Ege, MARKA'nın 20'nci yılında sahnede’ Etkinliği
Tarih : 18-19 Aralık 2019
Yer   : Çırağan Sarayı

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