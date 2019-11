İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

TOSB İnovasyon Merkezi “Bağlantılı Otonom Araç Kümelenmesi” lansmanı

Tarih : 6 Kasım 2019 Çarşamba

Yer : TOSB Konferans Salonu

Saat : 09:30 – 13:00



BRAND WEEK Toplantısı

Tarih : 6 Kasım 2019 Çarşamba

Yer : Zorlu PSM, touché

Saat : 10:00 – 11:30



TOÇEV II. Uluslararası Ergenlik Kongresi

Tarih : 6 Kasım 2019 Çarşamba

Yer : Kadir Has Üniversitesi

Saat :09:30 – 17:00



TÜSİAD "Yeni Sanayi Devriminin Eşiğinde Sosyal ve Duygusal Öğrenme Becerileri" Etkinliği

Tarih : 6 Kasım 2019 Çarşamba

Yer : Intercontinental Otel



Dünyanın İlk Yapay Zekalı Akıllı Sulama Sistemi ‘Netbeat’ Lansman Daveti

Tarih : 6 – 7 Kasım 2019

Yer : Vodafone Akıllı Köy / Kuşadası Hilton

Saat : 15:00



Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları (EVSİD) Derneği Basın Toplantısı

Tarih : 7 Kasım 2019 Perşembe

Yer : Divan Otel

Saat : 10.00



Axalta Grup Toz Boya Sanayicileri Basın Toplantısı

Tarih : 7 Kasım 2019 Perşembe

Yer : Wyndham Otel

Saat : 09:00 – 11:30



11. Rekabet Kongresi: “Ekonomik ve Dijital Gelişmeler Işığında Sektörel Rekabetçilik Politikaları” daveti

Tarih : 7 Kasım 2019 Perşembe

Yer : İstanbul Elite World Otel

Saat : 09:00 – 15:00



Youth Talks Türkiye ”Umut Dolu Bir Zirve” Etkinliği

Tarih : 7 Kasım 2019 Perşembe

Yer : Kanyon Alışveriş Merkezi



Endüstriyel Kaplama Teknolojileri Fuarı

Tarih : 7-9 Kasım 2019

Yer : İstanbul Fuar Merkezi

Saat : 10.00-18.00



IAEC - Uluslararası Otomotiv Mühendisliği: ‘Elektrikli araçların geleceği’ konferansı

Tarih : 7-8 Kasım 2019

Yer : İstanbul Swissotel The Bosphorus



Avrupa İslami Finans ve Ekonomi Akademisi Konferansı

Tarih : 08 Kasım 2019 Cuma

Yer : MÜSİAD GENEL MERKEZ

Saat : 09:45 – 16:30



Viessmann 25. Yıl Toplantısı Basın Daveti

Tarih : 8 Kasım 2019 Cuma

Yer : Four Seasons Bosphorus Otel

Saat : 10.00 – 12.00



SALT Beyoğlu Kış Bahçesi'nde Konuşma: Bir Bitki Ressamının Hikayesi etkinliği,

Tarih : 9 Kasım 2019 Cumartesi

Yer : Salt Beyoğlu

Saat : 11:00

Amadeus Executive Summit Seyahat Endüstrisi Zirvesi

Tarih : 11 Kasım 2019 Pazartesi

Yer : Ritz Carlton Otel

Saat : 10:30 – 15:00



GÜYAD "Yenilenebilir Enerjide Finansman Zirvesi" Sempozyumu

Tarih : 15 Kasım 2019 Cuma

Yer : Raffles Otel

Saat : 14.00



Big Bang Start-up Challenge

Tarih : 28 Kasım 2019 Perşembe

Yer : Uniq İstanbul

Saat : 13.00-18.00



Singapur Hava Yolları, Yeni Uçağı Airbus 350 Tanıtım Etkinliği

Tarih : 1 Aralık 2019 Pazar

Yer : İstanbul Hava limanı

Saat : 11.00 - 13.00



Perakende Günleri Etkinliği

Tarih : 4- 5 Aralık 2019

Yer : Haliç Kongre Merkezi

Saat : 09.00



4. Enerjide Ar-Ge Çalıştayı

Tarih : 18-19 Aralık 2019

Yer : Ankara



Marka Konferansı, MARKA'nın 20'nci yılında sahnede’ Etkinliği

Tarih : 18-19 Aralık 2019

Yer : Çırağan Sarayı