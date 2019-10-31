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İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Endüstri Kontrolündeki Tıbbın Dönüştürülmesinde Ar-Ge Şirketlerinin Rolü Sempozyumu Tarih : 31 Ekim 2019 Perşembe Yer    : Divan Otel Saat  : 09.30 – 11.00 TÜRSAB’ın Dijital Projeleri ‘TÜRSAB ROTA Lansman’ Etkinliği Tarih...

EKONOMİ 31.10.2019, 09:02
İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Endüstri Kontrolündeki Tıbbın Dönüştürülmesinde Ar-Ge Şirketlerinin Rolü Sempozyumu
Tarih : 31 Ekim 2019 Perşembe
Yer    : Divan Otel
Saat  : 09.30 – 11.00

TÜRSAB’ın Dijital Projeleri ‘TÜRSAB ROTA Lansman’ Etkinliği
Tarih : 31 Ekim 2019 Perşembe
Yer    : Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı
Saat  : 09.30

Sürdürülebilir Kalkınma Derneği ‘Yeni Nesil Finansman Araçları’ Sempozyumu
Tarih : 31 Ekim 2019 Perşembe
Yer    : Borsa İstanbul
Saat  : 09.00 – 14.00

PAGDER (Plastik Sanayicileri Derneği)
Tarih  : 31 Ekim Perşembe
Yer     : CVK Park Bosphorus Hotel İstanbul
Saat   : 10:00 – 12:00

Tasarruf A.Ş. ‘Hayal Kur, Adım At, Kazan’ Temasıyla Şirket Lansmanı
Tarih : 31 Ekim 2019 Perşembe
Yer    : Dedeman Hotel
Saat  : 14.00 – 16.30

Gelecek Hakkı Konferansı: Hak Temelli İklim Eylemi”
Tarih : 31 Ekim 2019 Perşembe
Yer    :  Sabancı Üniversitesi / Karaköy Kampüs
Saat  : 16.00 – 19.30

THY 3. Uluslararası Skylife Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni
Tarih : 31 Ekim 2019 Perşembe
Yer    : Zorlu PSM Sky Lounge
Saat  : 19:00 – 21:00

4. İstanbul PPP Zirvesi Basın Daveti
Tarih   :1 Kasım  2019 Cuma
Yer      :Hilton Bomonti İstanbul
Saat    :08:30 – 15:30

Yükselen Çelik Halka Arzı Basın Toplantısı
Tarih  : 1 Kasım 2019 Cuma
Yer     :  Hyatt Centric, Levent
Saat   : 09:00 – 12:00

Vakıfevim “İlkler” Basın Toplantısı
Tarih  : 1 Kasım 2019 Cuma
Yer     : Point Hotel Barbaros İstanbul
Saat   : 09:30 – 12:00

TÜSiAD “Sözlerden Eyleme: Sürdürülebilir Kalkınma Nasıl İvme Kazanır?” Sempozyumu
Tarih  : 1 Kasım 2019 Cuma 
Yer     : Zorlu PSM Sky Lounge
Saat   : 08:30 – 13:00

YESAV ‘Geleceğin Tedavisi’ Sempozyumu
Tarih : 2 Kasım 2019 Cumartesi
Yer    : Deniz Müzesi

TÜREB Rüzgâr Enerjisi Kongresi
Tarih  : 5 Kasım 2019 Salı
Yer     : Sheraton Otel Ankara
Saat   : 09:00 – 17:30

Dünyanın İlk Yapay Zekalı Akıllı Sulama Sistemi ‘Netbeat’ Lansman Daveti
Tarih : 6 – 7 Kasım 2019
Yer    : Vodafone Akıllı Köy / Kuşadası Hilton
Saat  : 15:00

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları (EVSİD) Derneği Basın Toplantısı
Tarih :  7 Kasım 2019 Perşembe
Yer    : Divan Otel
Saat  : 10.00

Youth Talks Türkiye” Zirvesi Etkinliği
Tarih : 7 Kasım 2019 Perşembe
Yer    : Kanyon Alışveriş Merkezi

Endüstriyel Kaplama Teknolojileri Fuarı
Tarih : 7-9 Kasım 2019
Yer   : İstanbul Fuar Merkezi
Saat  : 10.00-18.00

IAEC - Uluslararası Otomotiv Mühendisliği: ‘Elektrikli araçların geleceği’ konferansı
Tarih : 7-8 Kasım 2019
Yer   : İstanbul Swissotel The Bosphorus

Viessmann 25. Yıl Toplantısı Basın Daveti
Tarih  : 8 Kasım 2019 Cuma
Yer     : Four Seasons Bosphorus Otel
Saat   : 10.00 – 12.00

GÜYAD "Yenilenebilir Enerjide Finansman Zirvesi" Sempozyumu
Tarih : 15 Kasım 2019 Cuma
Yer    : Raffles Otel
Saat  : 14.00

Big Bang Start-up Challenge
Tarih : 28 Kasım 2019 Perşembe
Yer   : Uniq İstanbul
Saat  : 13.00-18.00

Singapur Hava Yolları, Yeni Uçağı Airbus 350 Tanıtım Etkinliği
Tarih : 1 Aralık 2019 Pazar
Yer    : İstanbul Hava limanı
Saat  : 11.00 - 13.00

Perakende Günleri Etkinliği
Tarih : 4- 5 Aralık 2019
Yer    : Haliç Kongre Merkezi
Saat  : 09.00

4. Enerjide Ar-Ge Çalıştayı
Tarih : 18-19 Aralık 2019
Yer    : Ankara

Marka Konferansı, ‘Ece Ege & Ayşe Ege, MARKA'nın 20'nci yılında sahnede’ Etkinliği
Tarih : 18-19 Aralık 2019
Yer   : Çırağan Sarayı

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