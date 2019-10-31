İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ
Endüstri Kontrolündeki Tıbbın Dönüştürülmesinde Ar-Ge Şirketlerinin Rolü Sempozyumu Tarih : 31 Ekim 2019 Perşembe Yer : Divan Otel Saat : 09.30 – 11.00 TÜRSAB’ın Dijital Projeleri ‘TÜRSAB ROTA Lansman’ Etkinliği Tarih...
Endüstri Kontrolündeki Tıbbın Dönüştürülmesinde Ar-Ge Şirketlerinin Rolü Sempozyumu
Tarih : 31 Ekim 2019 Perşembe
Yer : Divan Otel
Saat : 09.30 – 11.00
TÜRSAB’ın Dijital Projeleri ‘TÜRSAB ROTA Lansman’ Etkinliği
Tarih : 31 Ekim 2019 Perşembe
Yer : Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı
Saat : 09.30
Sürdürülebilir Kalkınma Derneği ‘Yeni Nesil Finansman Araçları’ Sempozyumu
Tarih : 31 Ekim 2019 Perşembe
Yer : Borsa İstanbul
Saat : 09.00 – 14.00
PAGDER (Plastik Sanayicileri Derneği)
Tarih : 31 Ekim Perşembe
Yer : CVK Park Bosphorus Hotel İstanbul
Saat : 10:00 – 12:00
Tasarruf A.Ş. ‘Hayal Kur, Adım At, Kazan’ Temasıyla Şirket Lansmanı
Tarih : 31 Ekim 2019 Perşembe
Yer : Dedeman Hotel
Saat : 14.00 – 16.30
Gelecek Hakkı Konferansı: Hak Temelli İklim Eylemi”
Tarih : 31 Ekim 2019 Perşembe
Yer : Sabancı Üniversitesi / Karaköy Kampüs
Saat : 16.00 – 19.30
THY 3. Uluslararası Skylife Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni
Tarih : 31 Ekim 2019 Perşembe
Yer : Zorlu PSM Sky Lounge
Saat : 19:00 – 21:00
4. İstanbul PPP Zirvesi Basın Daveti
Tarih :1 Kasım 2019 Cuma
Yer :Hilton Bomonti İstanbul
Saat :08:30 – 15:30
Yükselen Çelik Halka Arzı Basın Toplantısı
Tarih : 1 Kasım 2019 Cuma
Yer : Hyatt Centric, Levent
Saat : 09:00 – 12:00
Vakıfevim “İlkler” Basın Toplantısı
Tarih : 1 Kasım 2019 Cuma
Yer : Point Hotel Barbaros İstanbul
Saat : 09:30 – 12:00
TÜSiAD “Sözlerden Eyleme: Sürdürülebilir Kalkınma Nasıl İvme Kazanır?” Sempozyumu
Tarih : 1 Kasım 2019 Cuma
Yer : Zorlu PSM Sky Lounge
Saat : 08:30 – 13:00
YESAV ‘Geleceğin Tedavisi’ Sempozyumu
Tarih : 2 Kasım 2019 Cumartesi
Yer : Deniz Müzesi
TÜREB Rüzgâr Enerjisi Kongresi
Tarih : 5 Kasım 2019 Salı
Yer : Sheraton Otel Ankara
Saat : 09:00 – 17:30
Dünyanın İlk Yapay Zekalı Akıllı Sulama Sistemi ‘Netbeat’ Lansman Daveti
Tarih : 6 – 7 Kasım 2019
Yer : Vodafone Akıllı Köy / Kuşadası Hilton
Saat : 15:00
Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları (EVSİD) Derneği Basın Toplantısı
Tarih : 7 Kasım 2019 Perşembe
Yer : Divan Otel
Saat : 10.00
Youth Talks Türkiye” Zirvesi Etkinliği
Tarih : 7 Kasım 2019 Perşembe
Yer : Kanyon Alışveriş Merkezi
Endüstriyel Kaplama Teknolojileri Fuarı
Tarih : 7-9 Kasım 2019
Yer : İstanbul Fuar Merkezi
Saat : 10.00-18.00
IAEC - Uluslararası Otomotiv Mühendisliği: ‘Elektrikli araçların geleceği’ konferansı
Tarih : 7-8 Kasım 2019
Yer : İstanbul Swissotel The Bosphorus
Viessmann 25. Yıl Toplantısı Basın Daveti
Tarih : 8 Kasım 2019 Cuma
Yer : Four Seasons Bosphorus Otel
Saat : 10.00 – 12.00
GÜYAD "Yenilenebilir Enerjide Finansman Zirvesi" Sempozyumu
Tarih : 15 Kasım 2019 Cuma
Yer : Raffles Otel
Saat : 14.00
Big Bang Start-up Challenge
Tarih : 28 Kasım 2019 Perşembe
Yer : Uniq İstanbul
Saat : 13.00-18.00
Singapur Hava Yolları, Yeni Uçağı Airbus 350 Tanıtım Etkinliği
Tarih : 1 Aralık 2019 Pazar
Yer : İstanbul Hava limanı
Saat : 11.00 - 13.00
Perakende Günleri Etkinliği
Tarih : 4- 5 Aralık 2019
Yer : Haliç Kongre Merkezi
Saat : 09.00
4. Enerjide Ar-Ge Çalıştayı
Tarih : 18-19 Aralık 2019
Yer : Ankara
Marka Konferansı, ‘Ece Ege & Ayşe Ege, MARKA'nın 20'nci yılında sahnede’ Etkinliği
Tarih : 18-19 Aralık 2019
Yer : Çırağan Sarayı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
|İmsak
|06:01
|Güneş
|07:27
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:41
|Akşam
|18:08
|Yatsı
|19:29
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|9
|18
|2. Fenerbahçe
|9
|17
|3. Malatyaspor
|9
|16
|4. Trabzonspor
|9
|16
|5. Sivasspor
|9
|15
|6. Başakşehir
|9
|15
|7. Galatasaray
|9
|13
|8. Beşiktaş
|9
|12
|9. Konyaspor
|9
|12
|10. Gaziantep FK
|9
|12
|11. Kasımpaşa
|9
|11
|12. Denizlispor
|9
|11
|13. Çaykur Rizespor
|9
|11
|14. Antalyaspor
|9
|11
|15. Göztepe
|9
|9
|16. Ankaragücü
|9
|9
|17. Gençlerbirliği
|9
|6
|18. Kayserispor
|9
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|9
|17
|2. Hatayspor
|9
|17
|3. Fatih Karagümrük
|9
|16
|4. Balıkesirspor
|9
|16
|5. Akhisar Bld.Spor
|9
|16
|6. Altay
|9
|15
|7. Bursaspor
|9
|15
|8. Erzurum BB
|9
|14
|9. Keçiörengücü
|9
|14
|10. Adana Demirspor
|9
|11
|11. İstanbulspor
|9
|11
|12. Menemen Belediyespor
|9
|11
|13. Osmanlıspor
|9
|10
|14. Boluspor
|9
|8
|15. Giresunspor
|9
|8
|16. Adanaspor
|9
|7
|17. Altınordu
|9
|5
|18. Eskişehirspor
|9
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|10
|28
|2. Man City
|10
|22
|3. Leicester City
|10
|20
|4. Chelsea
|10
|20
|5. Arsenal
|10
|16
|6. Crystal Palace
|10
|15
|7. M. United
|10
|13
|8. Sheffield United
|10
|13
|9. Bournemouth
|10
|13
|10. West Ham
|10
|13
|11. Tottenham
|10
|12
|12. Wolverhampton
|10
|12
|13. Burnley
|10
|12
|14. Brighton
|10
|12
|15. Aston Villa
|10
|11
|16. Everton
|10
|10
|17. Newcastle
|10
|9
|18. Southampton
|10
|8
|19. Norwich City
|10
|7
|20. Watford
|10
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|10
|22
|2. Real Madrid
|10
|21
|3. Granada
|10
|20
|4. Atletico Madrid
|11
|20
|5. Sevilla
|11
|20
|6. Real Sociedad
|11
|19
|7. Villarreal
|10
|17
|8. Athletic Bilbao
|11
|16
|9. Osasuna
|10
|14
|10. Levante
|11
|14
|11. Valencia
|11
|14
|12. Real Valladolid
|11
|14
|13. Getafe
|10
|13
|14. Deportivo Alaves
|11
|12
|15. Real Betis
|11
|12
|16. Mallorca
|10
|10
|17. Eibar
|10
|9
|18. Celta de Vigo
|11
|9
|19. Espanyol
|11
|8
|20. Leganés
|11
|5