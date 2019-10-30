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İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

  Ambalaj Tasarımı 15. Ulusal Öğrenci Yarışması Ödül Töreni Etkinliği Tarih :  23 Ekim 2019 Çarşamba Yer    :  TÜYAP Fuar Merkezi, İstanbul Saat  : Fuar (10.00-19.00) 6. Anamur Tarım ve Gıda Fuarı Tarih : 23-26 Ekim 2019 Yer   ...

EKONOMİ 28.10.2019, 09:01
İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

 

Ambalaj Tasarımı 15. Ulusal Öğrenci Yarışması Ödül Töreni Etkinliği
Tarih :  23 Ekim 2019 Çarşamba
Yer    :  TÜYAP Fuar Merkezi, İstanbul
Saat  : Fuar (10.00-19.00)

6. Anamur Tarım ve Gıda Fuarı
Tarih : 23-26 Ekim 2019
Yer    : Şehit Uzman Çavuş Atanur Bal Fuar Merkezi
Saat  : 10.30

CNR Marble Tech İstanbul Sektör Profesyonelleri Fuarı
Tarih : 23 – 26 Ekim 2019
Yer    : CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi

Mermer makinaları fuarı CNR Marble Tech İstanbul
Tarih : 23 – 26 Ekim 2019
Yer    : CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi

Fraport AG 20.yılı Etkinliği
Tarih : 24 Ekim 219
Yer    : Çırağan Palace Kempinski
Saat  : 09.30 – 14.00

3. Uluslararası Gıda, Beslenme Bileşenleri, Kimyasalları ve Teknolojileri Fuarı

Tarih : 24 Ekim 2019, Perşembe
Yer    : CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi
Saat  : 11:00

2. Uluslararası Tarım ve Gıda Etiği Kongresi
Tarih : 24-25 Ekim
Yer   : İzmir

Sosyal Fayda Zirvesi 2019
Tarih : 25 Ekim 2019 Cuma
Yer    : Zorlu Performans Sanatları Merkezi
Saat  : 09.00-18.00

İstinye Üniversitesi ‘Prof. Richard Falk Semineri
Tarih : 30 Ekim – 14 Kasım 2019
Yer    : İstinye Üniversitesi
Saat  : 13.00

Sabancı Dx Dijital Kampüs Açılış Toplantısı
Tarih : 30 Ekim 2019 Çarşamba
Yer    : Sabancı Dx Dijital Kampüs
Saat  : 09.15- 11.30

Kablosuz Ağların Geleceği ve 5G
Tarih : 30 Ekim 2019 Çarşamba
Yer    : BTK Merkez Kampüsü/ Ankara
Saat  : 09.00

Endüstri Kontrolündeki Tıbbın Dönüştürülmesinde Ar-Ge Şirketlerinin Rolü Sempozyumu
Tarih : 31 Ekim 2019 Perşembe
Yer    : Divan Otel
Saat  : 09.30 – 11.00

TÜRSAB’ın Dijital Projeleri ‘TÜRSAB ROTA Lansman’ Etkinliği
Tarih : 31 Ekim 2019 Perşembe
Yer    : Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı
Saat  : 09.30

Sürdürülebilir Kalkınma Derneği ‘Yeni Nesil Finansman Araçları’ Sempozyumu
Tarih : 31 Ekim 2019 Perşembe
Yer    : Borsa İstanbul
Saat  : 09.00 – 14.00

Tasarruf A.Ş. ‘Hayal Kur, Adım At, Kazan’ Temasıyla Şirket Lansmanı
Tarih : 31 Ekim 2019 Perşembe
Yer    : Dedeman Hotel
Saat  : 14.00 – 16.30

Gelecek Hakkı Konferansı: Hak Temelli İklim Eylemi”
Tarih : 31 Ekim 2019 Perşembe
Yer    :  Sabancı Üniversitesi / Karaköy Kampüs
Saat  : 16.00 – 19.30

YESAV ‘Geleceğin Tedavisi’ Sempozyumu
Tarih : 2 Kasım 2019 Cumartesi
Yer    : Deniz Müzesi

Dünyanın İlk Yapay Zekalı Akıllı Sulama Sistemi ‘Netbeat’ Lansman Daveti
Tarih : 6 – 7 Kasım 2019
Yer    : Vodafone Akıllı Köy / Kuşadası Hilton
Saat  : 15:00

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği basın toplantısı
Tarih :  7 Kasım 2019 Perşembe
Yer    : Divan Otel
Saat  : 10.00
 
Youth Talks Türkiye” Zirvesi Etkinliği
Tarih : 7 Kasım 2019 Perşembe
Yer    : Kanyon Alışveriş Merkezi

Endüstriyel Kaplama Teknolojileri Fuarı
Tarih : 7-9 Kasım 2019
Yer   : İstanbul Fuar Merkezi
Saat  : 10.00-18.00

Viessmann 25. Yıl Toplantısı Basın Daveti
Tarih  : 8 Kasım 2019 Cuma
Yer     : Four Seasons Bosphorus Otel
Saat   : 10.00 – 12.00

GÜYAD "Yenilenebilir Enerjide Finansman Zirvesi" Sempozyumu
Tarih : 15 Kasım 2019 Cuma
Yer    : Raffles Otel
Saat  : 14.00

Big Bang Start-up Challenge
Tarih : 28 Kasım 2019 Perşembe
Yer   : Uniq İstanbul
Saat  : 13.00-18.00

Singapur Hava Yolları, Yeni Uçağı Airbus 350 Tanıtım Etkinliği
Tarih : 1 Aralık 2019 Pazar
Yer    : İstanbul Hava limanı
Saat  : 11.00 - 13.00

Perakende Günleri Etkinliği
Tarih : 4- 5 Aralık 2019
Yer    : Haliç Kongre Merkezi
Saat  : 09.00

4. Enerjide Ar-Ge Çalıştayı
Tarih : 18-19 Aralık 2019
Yer    : Ankara

Marka Konferansı, ‘Ece Ege & Ayşe Ege, MARKA'nın 20'nci yılında sahnede’ Etkinliği
Tarih : 18-19 Aralık 2019
Yer   : Çırağan Sarayı

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