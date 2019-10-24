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İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

  Mermer makinaları fuarı CNR Marble Tech İstanbul Tarih : 23 – 26 Ekim Yer    : CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi, Yeşilköy   "KadınErkekEşittirNokta" Temalı Konferans Tarih  : 24 Ekim Yer    : Sabancı Center Hacı Ömer Sabancı...

EKONOMİ 24.10.2019, 09:00
İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

 

Mermer makinaları fuarı CNR Marble Tech İstanbul
Tarih : 23 – 26 Ekim
Yer    : CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi, Yeşilköy
 
"KadınErkekEşittirNokta" Temalı Konferans
Tarih  : 24 Ekim
Yer    : Sabancı Center Hacı Ömer Sabancı Konferans Salonu, 4. Levent, İstanbul
Saat  : 08:30 – 13:30
 
Blockchain Türkiye Platformu 1. Yıl Dönümü Etkinliği
Tarih : 24 Ekim
Yer   : E-Spor Arena, Maslak
Saat  : 09.00
 
Fraport AG Havalimanı Operatörlüğü 20. Yıl Etkinliği
Tarih : 24 Ekim
Yer    : Çırağan Palace Kempinski, İstanbul
Saat  : 09:30 – 13:00
 
Kelebek Mobilya; ‘Kelebeğin Yeni Yolcuğu’ Basın Toplantısı
Tarih : 24 Ekim
Yer    : Swiss Hotel Bosphorus - Neuchatel Salonu, Beşiktaş
Saat  : 09:30 – 11:30
 
Hizmet İhracatçıları Birliği Basın Toplantısı
Tarih : 24 Ekim
Yer    : Raffles Otel, Mimoza Salonu, İstanbul
Saat  : 10:00 – 11:30

2. Uluslararası Tarım ve Gıda Etiği Kongresi
Tarih : 24-25 Ekim
Yer   : İzmir

YESAV ‘Geleceğin Tedavisi’ Sempozyumu
Tarih : 2 Kasım
Yer    : Deniz Müzesi, Beşiktaş, İstanbul

Endüstriyel Kaplama Teknolojileri Fuarı
Tarih : 7-9 Kasım
Yer   : İstanbul Fuar Merkezi
Saat  : 10.00-18.00

Big Bang Start-up Challenge
Tarih : 28 Kasım
Yer   : Uniq İstanbul
Saat  : 13.00-18.00

Marka Konferansı, ‘Ece Ege & Ayşe Ege, MARKA'nın 20'nci yılında sahnede’ Etkinliği
Tarih : 18-19 Aralık
Yer   : Çırağan Sarayı, Beşiktaş, İstanbul


 

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