İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Türkiye’nin Kuşak ve Yol İnsiyatifindeki Konumu

Tarih : 17 Ekim

Yer : The Marmara Otel, Taksim

Saat : 10.00



17. Uluslararası Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi

Tarih : 17-18 Ekim

Yer : Mövenpick Hotel İstanbul



TEMA Sıfır Atık Eğitim Projesi Basın Toplantısı

Tarih : 18 Ekim

Yer : Çırağın Oteli- Enderun Salonu

Saat : 11.00



TBF ve ING Türkiye

Tarih : 18 Ekim

Yer : Shangri-La Bosphorus

Saat : 11.00



İstanbul Avrasya Blockchain Zirvesi

Tarih : 18-19 Ekim

Saat : 09.00



Birleşik Krallık'ta Eğitim Günleri

Tarih : 19-20 Ekim

Yer : Fairmont Quasar İstanbul ve Ankara HiltonSA

Saat : 11.00-18.00



Sonbahar Temalı Çerçeve Atölyesi

Tarih : 19-20 Ekim

Yer : Trumpland Wii Sahnesi

Saat : 14.00-16.00



Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı Hoşgeldiniz Etkinliği

Tarih : 21 Ekim

Yer : Soho House Istanbul

Saat : 19.00



INFLOW Global Summit and Awards'19

Tarih : 22 Ekim

Yer : Four Seasons Hotel, İstanbul

Saat : 08.30-20.30



Elite World Sapanca Açılışı

Tarih : 22 Ekim

Yer : Sapanca

Saat : 08.30



Solar İstanbul 2020

Tarih : 22 Ekim

Yer : Radisson Blu Bosphorus,Ortaköy

Saat : 09.30



Blockchain Türkiye Platformu 1. Yıl Dönümü Etkinliği

Tarih : 24 Ekim

Yer : E-Spor Arena, Maslak

Saat : 09.00



2. Uluslararası Tarım ve Gıda Etiği Kongresi

Tarih : 24-25 Ekim

Yer : İzmir



Endüstriyel Kaplama Teknolojileri Fuarı

Tarih : 7-9 Kasım

Yer : İstanbul Fuar Merkezi

Saat : 10.00-18.00



Big Bang Start-up Challenge

Tarih : 28 Kasım

Yer : Uniq İstanbul

Saat : 13.00-18.00



Connect for Creativity-Yaratıcı Katalizör

Tarih : 5-6 Aralık



Marka Konferansı

Tarih : 18-19 Aralık

Yer : Çırağan Sarayı