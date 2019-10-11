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İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

  Mercedes-Benz Fashion Week Tarih : 8-11 Ekim Yer   : Zorlu PSM TÇMB Uluslararası Teknik Seminer ve Sergisi Tarih : 8-11 Ekim Yer   : Antalya,Belek Istanbul Jewelry Show Tarih : 10-13 Ekim Yer   : CNR Expo, Istanbul Fuar Merkezi Saat...

EKONOMİ 11.10.2019, 09:06
İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

 

Mercedes-Benz Fashion Week
Tarih : 8-11 Ekim
Yer   : Zorlu PSM

TÇMB Uluslararası Teknik Seminer ve Sergisi
Tarih : 8-11 Ekim
Yer   : Antalya,Belek

Istanbul Jewelry Show

Tarih : 10-13 Ekim
Yer   : CNR Expo, Istanbul Fuar Merkezi
Saat  : 11.30

ALUEXPO 2019
Tarih : 10-12 Ekim
Yer   : İstanbul Fuar Merkezi, Bakırköy
Saat  : 10.00-18.00

Sensobright Basin Toplantısı
Tarih : 11 Ekim
Yer   : Divan İstanbul, Taksim
Saat  : 10.00

MMA IMPACT İstanbul 2019 konferansı
Tarih : 14 Ekim
Yer   : The Ritz-Carlton Istanbul

Quasar Basın Toplantısı
Tarih : 15 Ekim
Yer   : Quasar İstanbul
Saat  : 09.00

"Allianz Teknik" Deprem Ve Yangın Test Ve Eğitim Merkezi Açılışı

Tarih : 15 Ekim
Yer   : Türk-Alman Üniversitesi
Saat  : 10.30

BREF ile Kıyılarda Temizlik Dalgası
Tarih : 15 Ekim
Yer   : Kilyos Kısırkaya Sahili
Saat  : 10.45

Doğan Tekeli ile 60 Yılı Aşan Mimarlığı Üzerine
Tarih : 15 Ekim
Yer   : SALT Galata, Oditoryum
Saat  : 19.00

Foriba ve Sovos
Tarih : 16 Ekim
Yer   : Wyndham Grand,Levent
Saat  : 9.30

İDDMİB İlk 10 Aylık Değerlendirme Toplantısı
Tarih : 16 Ekim
Yer   : Wyndham Grand İstanbul,Levent
Saat  : 10.00

İstanbul Avrasya Blockchain Zirvesi
Tarih : 18-19 Ekim
Saat  : 09.00

Blockchain Türkiye Platformu 1. Yıl Dönümü Etkinliği
Tarih : 24 Ekim
Yer   : E-Spor Arena, Maslak
Saat  : 09.00

2. Uluslararası Tarım ve Gıda Etiği Kongresi
Tarih : 24-25 Ekim
Yer   : İzmir

Connect for Creativity-Yaratıcı Katalizör
Tarih : 5-6 Aralık
Yer    : Abdullah Gül Üniversitesi

Marka Konferansı
Tarih : 18-19 Aralık
Yer   : Çırağan Sarayı

 

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