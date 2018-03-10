İş ve ekonomi dünyası Uludağ’da "geleceği" tartışacak

İstanbul, 10 Mart () - Capital ve Ekonomist dergileri tarafından yedincisi düzenlenen ve Türkiye’nin en önemli iş ve ekonomi dünyası buluşmalarından biri olan "Uludağ Ekonomi Zirvesi"nin bu yılki ana teması “Gelecek” olarak belirlendi.

Uludağ’da 23-24 Mart’ta düzenlenecek olan ve iki gün boyunca Türkiye’den ve dünyadan 1,200’e yakın katılımcıyı ağırlayacak olan zirvede, sanayiden ticarete, üretimden perakendeye, finanstan eğitime kadar pek çok sektörün nabzı tutulacak, iş dünyasına ve ekonomiye yön verecek gelişmeler konuşulacak.

Zirve’ye bu yıl gelecek yabancı konuşmacılar arasında, 100 milyar doların üstünde fon yöneten Vision Fund’un CEO’su Rajeev Misra, Centricus’un kurucuları Nizar Al Bassam ve Dalınç Arıburnu gibi liderler yer alıyor.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in de konuşmacı olarak katılacağı Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde Hollanda Sağlık ve Spor Eski Bakanı Ab Klink, Federal Almanya Cumhuriyeti Sağlık Eski Bakanı Daniel Bahr, Hindistan Merkez Bankası Eski Başkanı Dr. Subbarao Duvvuri ve IoT Akıllı Evler Girişimcisi ve Apple’ın ilk çalışanlarından Daniel Kottke gibi isimler yer alacak.

Türk iş dünyasını temsil eden büyük şirketlerin Yönetim Kurulu Başkanları ve üst düzey yöneticilerinin yer aldığı Zirve’ye Almanya, Hırvatistan, Hindistan, Hollanda, Nijerya, Amerika, Suudi Arabistan, Endonezya, Çin, Şili, İngiltere, Danimarka gibi ülkelerden uluslararası katılımlar da gerçekleşecek.

Zirve’de ayrıca başarılı işlere ve yeniliklere imza atan girişimciler, dikkat çekici konularla ekonomiye yön verecek yenilikleri ve beklentilerini anlatacaklar.

Uludağ Ekonomi Zirvesi, bu yıl büyük bir Start Up Yarışması’na da ev sahipliği yapacak. Galata Business Angels ve Endeavor iş birliği ile gerçekleştirilecek yarışmada katılımcılar, girişimlerini Türkiye’nin en büyük melek yatırımcıları ve start up dostu liderlerinin karşısında anlatıp, yatırım çekmeyi ve büyük ödülü almayı hedefleyecekler. Yarışmaya, Türkiye’nin yanı sıra Avrupa, Afrika, Ortadoğu ve bölgeden girişimcilerin de katılması bekleniyor.

Uludağ Ekonomi Zirvesi Hakkında: Dünyadan ve Türkiye’den birbirinden değerli konuşmacıları ve iş insanlarını buluşturan Uludağ Ekonomi Zirvesi, Capital ve Ekonomist dergileri tarafından 2012 yılından bu yana organize ediliyor. Sektör liderleri ve medya tarafından ilgiyle takip edilen zirve, birçok yeni fikre ve girişimcilere de ışık tutuyor. Dünyaca ünlü ekonomistleri, şirketlerin CEO ve yöneticilerini ve ayrıca siyaset dünyasından önemli isimleri ağırlayan Uludağ Ekonomi Zirvesi, bu güne kadar Nouriel Roubini, Marc Faber, Muhtar Kent, Hamdi Ulukaya, Christian Wulff, Jack Straw, Fatih Terim, Kai Georg Diekmann, Jared Cohen, Jean Claude Trichet, Begümhan Doğan Faralyalı, Ali Sabancı, Bülent Eczacıbaşı, Andy Grignon, Ali Koç, Emine Kamışlı, Simon Calder, Darrel West, Mark Mulloch-Brown, Ali Kibar, Cem Boyner, Hüsnü Özyeğin ve daha bir çok değerli isme ev sahipliği yaptı.