İş ve Ekonomi Dünyası “Uludağ Ekonomi Zirvesi”nde buluşuyor

İstanbul, 21 Mart () - Capital ve Ekonomist dergilerinin 23-24 Mart tarihlerinde yedincisini düzenleyeceği, Türkiye’nin en önemli iş ve ekonomi dünyası buluşmalarından "Uludağ Ekonomi Zirvesi" her yıl olduğu gibi bu yıl da alanında etkili ve fark yaratan konuşmacılarıyla dikkat çekiyor.

İki gün boyunca 1,200’e yakın iş insanını ağırlayacak Zirve’de bu yıl da Türkiye’den ve dünyadan önemli konuşmacılar yer alıyor. Bu yıl ana teması “Gelecek” olan zirvede yirmiye yakın oturum gerçekleştirilecek. Oturumlarda küresel ekonomik dengeler içinde Türkiye’nin geleceğinden, tarım ve sağlığa, üretimdeki dönüşümden, dijitalleşme çağında fırsatlara, geleceğin trendlerinden girişimciliğin yarınına kadar bir çok konu kapsamlı bir biçimde masaya yatırılacak.

Cuma günü başlayacak Zirve’nin açılış konuşmasını T.C. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek yapacak.

Zirvenin ilk günü, “Global Fırsatların Geleceği”, “Tarımın Geleceği”, “Finansın Geleceği”, “Üretimin Geleceği”, “Dijitalleşmenin Geleceği” ve “Türkiye’nin Geleceği” konulu oturumlar gerçekleştirilecek.

İlk güne ait oturumlarda TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan, IoT akıllı evler girişimcisi ve Apple'ın ilk çalışanlarından Daniel Kottke, Facebook Türkiye Ülke Direktörü Derya Matraş, Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Özgür Maraş, Dow Hindistan, Orta Doğu ve Türkiye Başkanı Luciano Poli, DaVinci Enstitüsü Gelecek Bilimcisi Thomas Frey, Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begümhan Doğan Faralyalı, Alarko Holding Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Garih, Limak Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Temel Kotil, SOCAR Türkiye CEO’su Zaur Gahramanov ve Pudur Corporation Kurucusu ve Başkanı Arun Pudur gibi isimler yer alacak.

Zirve’nin ikinci gününde ise “Gayrimenkulün Geleceği”, “Toplumun Geleceği”, “Dijitalleşme Çağında Fırsatlar”, “Sağlığın Geleceği”, “Avrupa’nın Geleceği” ve “Girişimciliğin Geleceği” oturumları gerçekleştirilecek.

Geleceğin dünyasında yer almak isteyen şirketlere rehber niteliği taşıyacak tüm bu oturumlarda, iş ve siyaset dünyasından liderler, siyasetçiler ve özel konuklar hem Türkiye iş dünyasını yakından ilgilendiren gelişmeleri hem de küresel boyutta geleceği tartışacaklar.

İkinci günün oturumlarında, Ecobank COO'su Carl Manlan, Inside Straight Strategies Başkanı Carl Pope, Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner, Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu, Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, Centricus Kurucuları Nizar Al Bassam ve Dalınç Arıburnu, Türk Telekom CEO'su Paul Doany, Pegasus Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı, Baba Rafi Kebap Kurucusu ve CEO'su Hendy Setiono, Katar Finans Merkezi İş Geliştirme Direktörü Sheika Alanoud Al-Thani, Allianz Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve TÜSİAD Eski Başkanı Cansen Başaran Symes ve Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott gibi isimler olacak.

81 Milyarlık Fonun Yöneticisi Arun Pudur da Zirvede

Zirve’nin konuşmacaları arasında yer alan dikkat çekici bir isim de Arun Pudur. Pudur, kariyerine 13 yaşındayken annesinden aldığı 50 dolarlık yatırımla başladı. Bugün 65 milyon müşterisiyle 78 ülkede varlık gösteren, 14 bin kişi çalışana ve 81 milyar dolarlık varlığa sahip büyük bir işletmeyi yöneten Arun Pudur, yüzde 98 oranında karbonsuz ticari faaliyet yürütüyor. Şirketi Pudur Corporation’a ait tüm jetleri ve arabaları satan, hem lider konumundaki yöneticileri hem diğer çalışanları için paylaşımlı - kamu taşımacılığına geçen Pudur ve şirketi, son üç yılda WSJ’den “40 Yaş Altı En Zengin 10 Kişi”; CNBC’den “40 Yaş Altı En Zengin Asyalılar”; Bloomberg’den “Dünyanın En İyi İkinci Kelime İşleme Şirketi” ve FT, Hindistan’dan “40 Yaş Altı En Zengin Hintli” olarak gösterildi. (Fotoğraflı)