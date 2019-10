İş garantili lise

KÜTAHYA’da Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, 2007 yılında yaptığı deterjan üretiminin yanı sıra bu yıl gelen talepler üzerine tavan, iç ve dış cephe boya üretimini de ekledi. Okulun kimya teknolojileri alan şefi Murat Turan Baştuğ, bölümünde okuyan ve atölyedeki üretimlere katılan öğrencilerin çevre fabrikalar, kamu kurumları ve özel sektörde kimya teknisyeni olarak işe girdiklerini belirterek, “Organize sanayi bölgelerindeki tüm fabrikalarda kimyacı ihtiyacı var. Şu an mezun olarak öğrencilerimizin işleri hazırdır. Yine buradan mezun ettiğimiz öğrencilerin okulumuz bünyesindeki üretim atölyesinde usta öğretici olarak değerlendirmeyi planlıyoruz” dedi.Kütahya’da otomasyon, itfaiyecilik, bilişim ve kimya bölümlerinin yer aldığı 300 öğrencisi bulunan Prof. Dr. Necmettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi eğitimin yanında adeta bir fabrika gibi çalışıyor. Kimya bölümü öğrencileri günlük eğitimlerine devam ederken, derslerinin olmadığı zamanlarda ise okulun hemen yanına kurulan kimya teknoloji alanı atölyesinde okulun baş harflerinden oluşan ‘NE kimya’ markasıyla sıvı ve katı temizlik maddeleri üretiyor. Günlük çalışma saatlerine göre yevmiye olan öğrencilerin ürettiği temizlik ürünleri Kütahya’nın yanı sıra Bilecik, Isparta ve Eskişehir gibi şehirlerdeki resmi kurumlara ve okullara satılıyor. Öğrenciler okulda çamaşır suyundan, yüzey temizleyicisine, bulaşık deterjanından, arap sabunu ve oda parfümüne kadar geniş bir yelpazede üretim yapıyor. Karşılığında ise çalıştıkları saatlere göre günlük yevmiye alıyorlar. Öğrencilerin atölyesinden çıkan temizlik ürünleri resmi kurumlara piyasadaki fiyatların altında satılıyor. Okula geçen yıl 700 ton sıvı deterjan üretimi yapılırken, 1 milyon 500 bin lira ciro elde edildi. Bu yıl ürün sayısı 100'e çıkarılan okulda yaklaşık bin 300 ton üretim elde edilirken, 3 milyon 500 binin üzerinde ciro sağlandı. Okulun hedefi yıl sonuna kadar 5 milyon lira ciro yapmak.BOYA ÜRETİMİNE DE BAŞLANDIOkulun kimya teknolojileri alan şefi Murat Turan Baştuğ, resmi kurumlardan gelen talepler üzerine sıvı deterjanın yanı sıra boya üretimine de başladıklarını söyledi. Üretilen boyaların Çanakkale, Eskişehir ve Kütahya merkezdeki Gençlik Spor İl Müdürlüklerinin ihtiyaçlarını karşıladığını ifade eden Baştuğ, “Yaklaşık 100 tona yakın bir boya üretimi yaptık. Her iki alanda talepler çok fazla ama sadece kamu için üretiyoruz. Bunun dışında Eskişehir ilinde polis kantinine ürünlerimizi vererek halkla buluşturduk. Boya olarak tavan boyası üretiyoruz, iç ve dış cephe boyaları üretiyoruz” dedi.ÇALIŞANLAR İŞLERİNİ KENDİ SEÇECEKMurat Turan Baştuğ, kimya teknoloji alanında mezun olan öğrencilerin hemen iş bulduklarını ve işsiz kalmadıklarını söyledi. Mezun bir öğrencinin iş seçecek duruma geldiğini anlatan Baştuğ, “Hiçbirisi şu anda işsiz değil diyebiliriz. Bu yıl itibariyle normal öğretimden 16, açık liseden 8 öğrencimiz mezun olacak ve 24’e yakın öğrencimiz mezun olacak. Şu an bu mezunlar ilimizdeki özellikle kamu olarak Etibor fabrikasına talep oluyor. Onun dışında organize sanayi bölgelerindeki tüm fabrikalarda kimyacı teknisyeni ihtiyacı var. Şu an mezun olarak öğrencilerimizin yerleri, işleri hazır. Yine buradan mezun ettiğimiz öğrencilerin okulumuz bünyesindeki üretim atölyesinde usta öğretici olarak değerlendirmeyi planlıyoruz. Yeterli başvurularla burada öğrencilerimizi istihdam etmiş olacağız. Bizim mezun ettiğimiz öğrenci sayısından daha çok ilimizdeki kurum, kuruluşlara ihtiyaç var. Mezunları il dışına veremiyoruz. İl dışından da kimyacı talebi var, buralara da öğrencilerimizin özgeçmişlerini gönderiyoruz. Sonuç olarak okulumuzdan mezun olup da işsiz kalan öğrencimiz olmayacak” diye konuştu.