İş dünyasının liderleri "TÜGİK İş Zirvesi"nde buluşacak

İstanbul, 20 Mart () - Türkiye’nin dört bir yanından 10 bine yakın üyesi olan, sekiz federasyon ve 72 derneğin bünyesinde yer aldığı Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) tarafından düzenlenecek olan İş Zirvesi etkinliği, ilk oturum günü olan 30 Mart’ta Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in konuşmasıyla başlayacak.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 29 Mart – 1 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan etkinlikte ayrıca BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak, NEF İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, ZEN Pırlanta Yönetim Kurulu Başkanı Emil Güzeliş, Titanic Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aygün, REYSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Durmuş Döven, Anadolu Efes Baş antrenörü Ergin Ataman gibi iş dünyasının başarılı liderleri, iş hayatlarına ilişkin deneyimlerini katılımcılarla paylaşacaklar.

TÜGİK Genel Başkanı Erkan Güral önderliğinde gerçekleştirilecek ve üç gün sürecek zirvede, liderlerin iş hayatında karşılaştığı güçlükler, güçlükleri aşma yolları, genç iş insanlarına önerileri ve Türkiye ekonomisi hakkında genel değerlendirmeleri konu edilecek.

2003 yılında Türkiye’nin ilk iş adamları konfederasyonu olarak kurulan TÜGİK; sekiz federasyon, 72 dernek, 500 farklı sektör ve meslekten oluşan dokuz bin üyesiyle, 100 bin kişiye doğrudan istihdam sağlayan, Türkiye’nin en büyük genç iş adamı kuruluşu ve en etkin sivil toplum örgütlerinden biridir. Genel Başkanlığını Erkan Güral’ın yürüttüğü TÜGİK, kuruluş amacına uygun olarak, iş adamlarının ekonomik beklentilerine cevap verirken, sosyal sorumluluk anlayışının gereği olarak toplumsal destek faaliyetlerini de sürdürmektedir. (Fotoğraflı)