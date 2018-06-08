İş dünyası liderlerinden WTO’ya küresel ticarette destek mesajı

Hilal Sarı / İstanbul, 8 Haziran () – Küresel iş dünyası liderleri bugün Dünya Ticaret Örgütü (WTO) genel merkezinde gerçekleşen toplantıda küresel ticaret faaliyetlerinde karşılaştıkları zorlukları çözmesi konusunda WTO’nun kendilerine nasıl yardımcı olacağını tartıştı.

Liderler WTO’ya ve kurallara dayalı çok taraflı ticaret sistemine güçlü bir destek mesajı gönderererek örgütün ekonomik istikrar yaratmak, büyümeyi, kalkınmayı ve istihdam yaratımını desteklemekteki önemine vurgu yaptı.

60 şirketin temsilcilerinin bir araya geldiği etkinlikte, gelişmiş, gelişmekte olan ve en az gelişmiş ülkelerden küçük büyük birçok şirketin küresel ticarette yaşadıkları zorluklar ele alındı.

Toplantı Uluslararası Ticaret Odası (ICC), B20 ve G20’nin iş dünyası kolu talebiyle ve WTO’nun desteğiyle düzenlenen ikinci Ticaret Diyalogları etkinliğiydi. Toplantının ana gündemi Aralık 2017’de Buenos Aires’te gerçekleşen WTO 11. Bakanlar Konferansı sırasında düzenlenen İş Forumu’nda belirlenen ticaret öncelikleriyle başlayan sürdürülebilir kalkınma, e-ticaret, yatırımları kolaylaştırma gibi ana başlıklardı.

WTO Genel Direktörü Roberto Azevêdo toplantıda özel sektörden WTO’ya olan destek ve temasların gittikçe arttığını belirterek “İş dünyası sistemin değerini belli ki görüyor ve gelecek yıllarda bu sistemin güçlenmesi için çalışmaya devam etmeli. İş dünyasının diyaloğun devam etmesine ve yapıcı ortaklıklar kurulmasına yönelik çok güçlü bir istek var. ICC ve B20’ye bu toplantının gerçekleşmesi için aldıkları insiyatiften dolayı teşekkür ederim” dedi.

Etkinlikte temsil edilen şirket ve kurumlar şöyleydi: Adidas, Agility/Shipa Freight, Alibaba, Amazon, Apple, Bangladesh Garment, Manufacturers & Exporters Association, Boniswa Corporate Solutions, Brezilya Ulusal Sanayi Konfederasyonu, BT Group plc, Business Europe, Cargill, Ceibos-Group, Coalition of Services Industries, Consumers International, Deloitte, DHL, DIAGEO, Dow Chemical Company, eBay, Embraer, Ericsson, FastTrackTrade, Federation of German Industries, FedEx, FIATA, Google, Grasshoppers Lk, Huawei, IKEA, Keidanren, Kenya Özel Sektör İttifakı, Liwwa, MasterCard, Microsoft, Ulusal Dış Ticaret Konseyi, Ulusal Petrokimya Sektörü Şirketi (Natpet), Nestlé, Nokia, Rags2Riches, Rus Sanayici ve Girişimciler Birliği, Samsung, Syngenta, UPS, Vodafone, Walmart, Yatırım Destekleme Ajansları Dünya Birliği, Dünya Ekonomik Forumu.