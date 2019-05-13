İş Bankası’nın aktif büyüklüğü 426 milyar liraya ulaştı

İstanbul, 13 Mayıs () - Türkiye İş Bankası'nın aktif büyüklüğü Mart itibarıyla 426 milyar liraya yükseldi.

İlk üç aylık finansal sonuçlara ilişkin açıklama yapan İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, "İstihdam ve yatırım sürekliliği sağlayacak nitelikteki projelere, reel sektöre ve hane halkına tüm imkânlarımızla finansman desteği sağlamaya devam ettik. Mart 2019 itibarıyla nakdi kredi hacmimiz 270.9 milyar lira, gayrinakdi kredi büyüklüğümüz ise 93.6 milyar lira oldu" dedi.

İş Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Yaygın şube ağı, ürün çeşitliliği, gelişmiş dijital bankacılık kanalları ve müşteri odaklı hizmet anlayışı sayesinde İş Bankası, toplam mevduat ve vadesiz mevduat büyüklükleri açısından özel bankalar arasında ilk sırada yer almaya devam etti" denildi ve şu bilgiler verildi:

"Bankanın toplam mevduat hacmi, önceki yılsonuna göre yüzde 3.5 artarak Mart 2019 itibarıyla 253.8 milyar liraya çıktı.

"Mevduat, bankanın ana fonlama kaynağı olmaya devam ederken, uygun maliyetli mevduat dışı fon kaynaklarını da etkin bir şekilde kullanan İş Bankası, yılın ilk çeyreğinde yurtiçi piyasalarda toplam 3.2 milyar lira tutarında menkul kıymet ihracı gerçekleştirdi.

"Yılın ilk çeyreğinde 1 milyar 458 milyon lira net kâr elde eden İş Bankası, kuvvetli mali yapısını korudu. Bankanın özkaynak büyüklüğü Mart 2019 itibarıyla 50.4 milyar liraya ulaşırken, sermaye yeterlilik oranı ise yüzde 16.1 düzeyinde gerçekleşti."

Adnan Bali, "İş Bankası, önümüzdeki dönemde de sağlıklı büyüme stratejisinden ödün vermeden aktif kalitesini muhafaza etmeye, kaynak maliyetlerini etkin bir şekilde yönetmeye ve ülke ekonomisinin uzun vadeli gelişimini finanse etmeye devam edecektir" dedi.

