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İş Bankası’ndan çocuklara karne hediyesi

İstanbul, 14 Haziran () - Türkiye İş Bankası’nın, 2007-2008 eğitim öğretim yılında başlattığı “Karneni Göster, Kitabını Al” kampanyasında bu sene, Cuma günü yaz tatiline girecek olan bir milyonu aşkın ilk ve orta öğretim öğrencisine...

İş Bankası’ndan çocuklara karne hediyesi

İstanbul, 14 Haziran () - Türkiye İş Bankası’nın, 2007-2008 eğitim öğretim yılında başlattığı “Karneni Göster, Kitabını Al” kampanyasında bu sene, Cuma günü yaz tatiline girecek olan bir milyonu aşkın ilk ve orta öğretim öğrencisine “Siyah İnci” kitabı hediye ediliyor.
Çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, hayal güçlerini geliştirmek, merak duygularını uyandırmak, kişisel gelişimlerini sağlamak amacıyla yapılan kampanya kapsamında, 12 yılda 14 milyon kitap hediye edilmiş olacak. Kampanya kapsamında, İş Bankası’nın yurtdışı şubelerinin olduğu ülkelerdeki şubeler aracılığıyla da çocuklara kitap hediye edilecek. Ayrıca yatılı bölge okulları, sevgi evleri, çocuk ve gençlik kapalı cezaevlerindeki çocuklara da kitapları iletilecek. Bunun yanı sıra görme engelli çocuklar için de Braille alfabesiyle bastırılan kitaplar okullara dağıtılacak.
İş Bankası “Karneni Göster, Kitabını Al” kampanyası ile çocuklara; 2008 yılından bu yana “Alice Harikalar Diyarında”, “Yazarlarımızdan Masallar ve Öyküler”, “Yazarlarımızdan Öyküler”, “Halime Kaptan” ve “Küçük Mavi Gezegen”, “Sait Faik’ten Çocuklara Hikâyeler”, “Aziz Nesin’den Çocuklara En Güzel Öyküler”, “Yazarlarımızdan Öyküler”, “Şairlerimizden Seçme Şiirlerle Şiir Dünyasına Yolculuk” ve “Depremden Korkmuyorum – Nasıl Korunacağımı Biliyorum”, "Mars’a Nasıl Giderim? - Bilim Yolunda Eğlenceli Adımlar”, “Astronotlar Üşür mü? – Bilim Yolunda Eğlenceli Adımlar”, “Robotlar Hapşırabilir mi? Bilim Yolunda Eğlenceli Adımlar” adlı kitapları karne hediyesi olarak verdi. (Fotoğraflı)

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