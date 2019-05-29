İş Bankası’ndan çocuklara 12 yılda 14 milyon kitap

İstanbul, 29 Mayıs () - Türkiye İş Bankası’nın 2007-2008 eğitim öğretim yılında başlattığı ve 12 yılda toplam 14 kitap dağıttığı “Karneni Göster, Kitabını Al” kampanyası, bu yıl 12’nci kez düzenlenecek.

Kampanya kapsamında 1 milyon öğrenciye hediye edilecek kitap, İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali’nin ev sahipliğinde, gazeteci yazar Doğan Hızlan’ın da katılımıyla düzenlenen bir basın toplantısında tanıtıldı.

Adnan Bali, basın toplantısında yaptığı konuşmada Cumhuriyetten bir yıl sonra milli bir ekonominin inşası ve sanayileşmeye katkı sağlamak amacıyla kurulan İş Bankası’nın, Türkiye’nin iktisadi alandaki birçok hamlesinin ilk nüvesini oluşturduğunu söyledi. Bankanın, yaklaşık bir asırlık tarihi süresince sadece olağan bankacılık faaliyetleriyle değil, aynı zamanda toplumsal ve kültürel gelişime yönelik projeleriyle de hep değer yaratan bir kurum olduğunu vurgulayan Bali, “Kuruluşumuzdan itibaren benimsediğimiz felsefe doğrultusunda hayata geçirdiğimiz sosyal sorumluluk projelerinin ortak paydası hep uzun soluklu, yaygın ve sürdürülebilir olması. Çocuklarımıza güzel bir gelecek bırakmanın, bilinçli, çağdaş, iyi eğitimli nesiller yetiştirme heyecanımızın bir parçası olan ve 12 yıldır devam eden ‘Karneni Göster Kitabını Al’ kampanyası ile ülkemizin dört bir yanındaki çocuklarımıza ulaşmamız da bunun bir göstergesi” dedi.

Kitap okumanın önemine değinen Bali, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“İş Bankası olarak; ülkemizin beşeri kalkınmasını desteklemenin ilk ve en önemli adımı olarak çocuklarımıza kitap okuma alışkanlığı kazandırmanın, kitap sevgisi aşılamanın, merak duygularını uyandırmanın, hayal güçlerini geliştirmenin çok önemli olduğuna inanıyor ve bu yönde katkı sunuyoruz. Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimiz, çocuklarımız ders kitapları dışında bilimsel ve edebi eserler okuyarak çok farklı bakış açıları kazanacak, ufukları genişleyecektir. Bu seneki kitap kampanyamızda çocuklarımızın karne sevincine, dünya edebiyatında hayvan sevgisi denildiğinde ilk akla gelen eserlerden biri olan ve 1878 yılında Anna Sewell tarafından kaleme alınan ‘Siyah İnci’ ile ortak oluyoruz. Çocuklarımız, keyifle okuyacakları bu kitap ile hem bir atın gözünden maceralarına eşlik edecek hem de insanlara ve hayvanlara karşı gösterdiğimiz sevgi ve şefkatin önemini, iyilik yapmanın, yardımseverliğin ve sabrın değerini hissedecekler.“

Kitaplar yatılı bölge okulları, sevgi evleri, çocuk eğitim evlerine de dağıtılacak

Her yıl olduğu gibi bu yıl da karnelerini alan tüm çocuklara kitaplarının İş Bankası şubelerinden verileceğini belirten Bali, ayrıca yatılı bölge okulları, sevgi evleri, çocuk ve gençlik kapalı cezaevleri ile çocuk eğitim evlerinde kalan çocuklara da kitap armağan edeceklerini vurguladı. Adnan Bali, görme engelli çocuklar için de Braille alfabesiyle bastırdıkları kitapları okullarına göndereceklerini söyledi.

İş Bankası kampanya ile çocuklara 2008 yılından bu yana “Alice Harikalar Diyarında”, “Yazarlarımızdan Masallar ve Öyküler”, “Yazarlarımızdan Öyküler”, “Halime Kaptan” ve “Küçük Mavi Gezegen”, “Sait Faik’ten Çocuklara Hikâyeler”, “Aziz Nesin’den Çocuklara En Güzel Öyküler”, “Yazarlarımızdan Öyküler”, “Şairlerimizden Seçme Şiirlerle Şiir Dünyasına Yolculuk” ve “Depremden Korkmuyorum – Nasıl Korunacağımı Biliyorum”, "Mars’a Nasıl Giderim? - Bilim Yolunda Eğlenceli Adımlar”, “Astronotlar Üşür mü? – Bilim Yolunda Eğlenceli Adımlar”, “Robotlar Hapşırabilir mi? Bilim Yolunda Eğlenceli Adımlar” adlı kitapları karne hediyesi olarak verdi.

Bankanın eğitim alanındaki bir diğer sosyal sorumluluk projesi, Darüşşafaka ile birlikte sürdürdüğü “81 İlden 81 Öğrenci” projesi olurken, 11 yılın tamamlandığı bu projede babası ve/veya annesini kaybetmiş, imkânları kısıtlı, yetenekli çocukların beşinci sınıftan başlayarak liseyi bitirinceye kadar bütün eğitim giderleri karşılanarak sıcak bir yuva ortamında kaliteli eğitim almaları sağlanıyor. İş Bankası proje kapsamında, Darüşşafaka’da eğitim gören öğrencilerden 686’sına destek veriyor.

Banka, “Altın Gençler” programı ile de 1971 yılından bu yana her yıl, üniversite sınavında başarılı olan öğrencileri ödüllendiriyor. Bugüne kadar ödül alan öğrenci sayısının üç bini aştığı belirtiliyor.

İş Bankası’nın, çevre alanında TEMA Vakfı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı işbirliğinde 2008 yılında başlattığı “81 İlde 81 Orman” projesi kapsamında, Türkiye genelinde 1,500 hektar alana 2 milyon 200 binin üzerinde fidan dikildi. Banka, beş yıl süresince bakım çalışmalarını da üstlendiği projede tamamlama dikimleriyle beraber toplamda üç milyonun üzerinde fidan dikimi yaptı. (Fotoğraflı)