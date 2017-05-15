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İş Bankası’na 1.4 milyar dolarlık sendikasyon kredisi

İstanbul, 15 Mayıs () - Türkiye İş Bankası, 17 ülkeden 43 bankanın katılımıyla 296 milyon dolar ve 989.5 milyon Euro olmak üzere toplamda yaklaşık 1.4 milyar dolar tutarında 367 gün vadeli sendikasyon kredisi aldı. Böylece, İş Bankası,...

İş Bankası’na 1.4 milyar dolarlık sendikasyon kredisi

İstanbul, 15 Mayıs () - Türkiye İş Bankası, 17 ülkeden 43 bankanın katılımıyla 296 milyon dolar ve 989.5 milyon Euro olmak üzere toplamda yaklaşık 1.4 milyar dolar tutarında 367 gün vadeli sendikasyon kredisi aldı.

Böylece, İş Bankası, geçen yıl Mayıs ayında tamamladığı işlemini yenilemiş oldu.

Türkiye İş Bankası’ndan yapılan açıklamaya göre, 15 Mayıs 2017 tarihinde imzalanan kredi anlaşmasının koordinatörlük görevini Standard Chartered Bank ve Industrial and Commercial Bank of China birlikte, aracılık görevini ise ING Bank N.V. üstlendi.

Dış ticaretin finansmanında kullanılacağı açıklanan sendikasyon kredisinin en yüksek tutarla katılan bankalara ait bölümünün toplam maliyeti dolar diliminde Libor + yüzde 1.45, euro diliminde Euribor + yüzde 1.35 oldu. 

Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yılmaz Ertürk, konuya ilişkin yaptığı açıklamada; "Bankamızın yurtdışından sağlanan sendikasyon kredilerinde 1986 yılından bu yana devam eden deneyiminde, yeni sağladığımız bu kredi ile 45. işleme ulaştık" dedi ve ekledi:

"Zorlu piyasa koşullarına rağmen, aldığımız sendikasyon kredisinin büyüklüğü, çok sayıda bankanın katılımı ve yüksek yenileme oranı, uluslararası piyasalarda İş Bankası’na duyulan güveni bir kez daha teyit etmiş oldu. 2017 yılının ilk çeyreğinde ulaştığı 333 milyar liralık aktif büyüklüğü ile Türkiye’nin en büyük özel bankası konumunu koruyan İş Bankası, sağladığı bu krediyle reel sektörde faaliyet gösteren firmaların dış ticaret işlemlerinin finansmanına destek vererek ülke ekonomisinin gelişimine katkı sağlamaya devam edecek." (Fotoğraflı)
 

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