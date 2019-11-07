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İş Bankası ve Oracle iş birliğiyle satış finansmanı programı
Türkiye İş Bankası ve yazılım şirketi Oracle, ticari müşterilerin dijitalleşme, yazılım ve donanım gereksinimlerinin hızlı ve avantajlı bir şekilde karşılanabilmesi amacıyla satış finansmanı programı başlattı. Oracle tarafından...
EKONOMİ 07.11.2019, 12:34
Türkiye İş Bankası ve yazılım şirketi Oracle, ticari müşterilerin dijitalleşme, yazılım ve donanım gereksinimlerinin hızlı ve avantajlı bir şekilde karşılanabilmesi amacıyla satış finansmanı programı başlattı.
Oracle tarafından dünya genelinde yürütülen satış finansmanı programı kapsamında, Oracle’dan yazılım ve donanım alan distribütör, bayi ya da şirketler, bu doğrultudaki kredi ihtiyaçlarını İş Bankası aracılığı ile karşılayabilecek. Geliştirilen finansman modeli ile krediler, hem Oracle’a özel faiz oranlarıyla kullandırılacak ve kredi talebi merkezden yönetilen yapıyla ilgili değerlendirme kademelerine aktarılıp takip edilecek.
İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek yaptığı açıklamada, global ölçekli şirketlerle işbirliklerini önemsediklerini, dijitalleşme, yazılım ve donanım alanında müşterilere katkı sağlayacak yapılar kurgulanmasına özen gösterdiklerini vurgulayarak, Oracle ile yapılan iş birliği dolayısıyla mutlu olduklarını belirtti.
Oracle Finansman Bölümü, Gelişen Pazarlar Kıdemli Direktörü Carlos Torres-Herrera da, ”Günümüzde Bilgi Teknolojileri satın alımlarında karşılaşılan en büyük zorluklardan biri, doğru zamanda ve doğru inovasyonu pazara sunabilmek için finansman bulunması. İş Bankası ile yeni iş birliğimiz, müşterilerimizin Oracle Bulut Altyapısı ve İş Uygulamalarına, işlerinin gerektirdiği ihtiyaçlara göre özel olarak hazırlanmış inovatif ödeme seçenekleri ile ulaşmalarına yardımcı olmayı hedefliyor” dedi.
Oracle tarafından dünya genelinde yürütülen satış finansmanı programı kapsamında, Oracle’dan yazılım ve donanım alan distribütör, bayi ya da şirketler, bu doğrultudaki kredi ihtiyaçlarını İş Bankası aracılığı ile karşılayabilecek. Geliştirilen finansman modeli ile krediler, hem Oracle’a özel faiz oranlarıyla kullandırılacak ve kredi talebi merkezden yönetilen yapıyla ilgili değerlendirme kademelerine aktarılıp takip edilecek.
İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek yaptığı açıklamada, global ölçekli şirketlerle işbirliklerini önemsediklerini, dijitalleşme, yazılım ve donanım alanında müşterilere katkı sağlayacak yapılar kurgulanmasına özen gösterdiklerini vurgulayarak, Oracle ile yapılan iş birliği dolayısıyla mutlu olduklarını belirtti.
Oracle Finansman Bölümü, Gelişen Pazarlar Kıdemli Direktörü Carlos Torres-Herrera da, ”Günümüzde Bilgi Teknolojileri satın alımlarında karşılaşılan en büyük zorluklardan biri, doğru zamanda ve doğru inovasyonu pazara sunabilmek için finansman bulunması. İş Bankası ile yeni iş birliğimiz, müşterilerimizin Oracle Bulut Altyapısı ve İş Uygulamalarına, işlerinin gerektirdiği ihtiyaçlara göre özel olarak hazırlanmış inovatif ödeme seçenekleri ile ulaşmalarına yardımcı olmayı hedefliyor” dedi.
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