İş Bankası ödeme altyapılarını tek bir platformda birleştirdi

İstanbul, 30 Nisan () – Türkiye İş Bankası, kredi kartı ve Bankamatik Kart ile ödeme gibi klasik yöntemlerin yanında, ihtiyaç kredisi, havale, mobil ödeme gibi ödeme yöntemi altyapılarını uygulama programlama arayüzleri olan API’ler üzerinden e-ticaret işyerlerine açtığını duyurdu.

İş Bankası’nın üye işyerleri için sunduğu farklı ödeme yöntemlerini tek bir platformda birleştirmesiyle Hepsiburada, n11, Genpa, gib.gov.tr gibi e-ticaret platformlarında İş Bankası’nın API’leri kullanılarak kullanıcılara ödeme anında siteden ayrılmadan Anında Alışveriş Kredisi, Maximum Mobil ile Öde veya havale ile işlemlerini hızlı, kolay ve kesintisiz olarak bitirme olanağı sunuluyor.

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen, dijitalleşme faaliyetleri kapsamında geliştirdikleri çözümün, üye işyerlerine ve kullanıcılara getirdiği kolaylıkla e-ticaretin gelişmesine büyük katkı sağlayacağını belirtti. Sezen, konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“Önümüzdeki yıllarda ‘Geleneksel Bankacılık’, şube ve dijital kanalların dışına çıkarak ‘Her Yerde Bankacılığa’ doğru bir dönüşüm yaşayacak. Artık kullanıcıların bankacılık ihtiyaçlarını, günlük hayatta kullandıkları uygulama üzerinden ayrılmadan gidermek isteyecekleri bir gelecek bizi bekliyor. Kullanıcıların bekledikleri bu kusursuz deneyim API’ler sayesinde mümkün hale gelecek. Bu doğrultuda,teknolojik altyapımızı bölerek mikro hizmetler şeklinde parçalara ayırıyor ve API’ler üzerinden kaynaklarımızı iş birliklerine açıyoruz. Böylece platform ekonomisi yaratarak farklı kanallardan müşterilerimiz ile etkileşime giriyor, daha yenilikçi ürünler ve iyileştirilmiş deneyimlerin yaratılmasını sağlıyoruz.

“Banka olarak havale, anında kredi kullanımı ve Maximum Mobil ile ödeme seçeneklerini konsolide ettik. Yaptığımız geliştirmeler sayesinde kredi kartı ve Bankamatik Kart ile ödeme kabul eden üye işyerlerimiz, bu seçeneklerin yanında tek bir API ya da ekran üzerinden yenilikçi ödeme yöntemlerine de ulaşarak, müşterileri için uygun olan ödeme çözümünü alışveriş deneyimi sırasında karşılarına getiriyor ve farklı ödeme seçenekleri ile satışlarını artırma olanağına kavuşuyor.” (Fotoğraflı)