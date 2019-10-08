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İş Bankası'ndan TLREF'ye endeksli kredi
İş Bankası reel sektöre Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı’na (TL-REF) endeksli kredi desteği sağlayacak. İş Bankası'ndan yapılan açıklamada, "TLREF’ye endeksli kredide limit, işlem ve firma bazında kredi değerliliğine göre...
EKONOMİ 08.10.2019, 14:47
İş Bankası reel sektöre Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı’na (TL-REF) endeksli kredi desteği sağlayacak.
İş Bankası'ndan yapılan açıklamada, "TLREF’ye endeksli kredide limit, işlem ve firma bazında kredi değerliliğine göre belirlenecek" denildi ve şu bilgi verildi:
"Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı, finansal sistem tarafından erişilebilir ve uluslararası standartlarla uyumlu bir referans faiz oranı olarak repo piyasasında çok yüksek hacmin geçtiği gecelik işlemlerden Borsa İstanbul tarafından hesaplanıyor."
İş Bankası'ndan yapılan açıklamada, "TLREF’ye endeksli kredide limit, işlem ve firma bazında kredi değerliliğine göre belirlenecek" denildi ve şu bilgi verildi:
"Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı, finansal sistem tarafından erişilebilir ve uluslararası standartlarla uyumlu bir referans faiz oranı olarak repo piyasasında çok yüksek hacmin geçtiği gecelik işlemlerden Borsa İstanbul tarafından hesaplanıyor."
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